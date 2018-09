Honor Magic 2 sarà presentato il 26 ottobre

Honor Magic 2 entra in produzione di massa con fotocamera slide e intelligenza artificiale : In occasione dell'evento IFA 2018, il presidente di Honor Zhao Ming ha confermato alcune delle caratteristiche dell'Honor Magic 2, tra le quali l'impiego del nuovo SoC HiSilicon Kirin 980 e alcune funzionalità supportate dall'intelligenza artificiale. Lo smartphone avrà un display con design completamente senza cornice utilizzando la nuova tecnologia di scorrimento e sfrutterà la gesture di Open Camera anche per controllare funzionalità ...