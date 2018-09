Grande Fratello Vip 2018 Silvia Provvedi | importante confessione prima dell' inizio

Grande Fratello Vip 2018 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Lavori in corso per la prossima edizione del reality show di Canale 5, in onda a partire da lunedì 24 settembre. Ecco tutte...

Grande Fratello VIP - Maria De Filippi pronta a fare la voce grossa per Francesco Monte : Monte escluso dal Grande Fratello VIP, Maria De Filippi pronta in sua difesa Uomini e Donne, Maria De Filippi accorre in difesa del suo pupillo ex tronistaQuasi, appunto, perché in sua difesa sarebbero intervenute due delle figure più importanti di Mediaset, ovvero Maria De Filippie Maurizio Costanzo, che supportano il ragazzo da sempre (la prima l’ha scoperto e lanciato a Uomini e Donne).A quanto pare la De Filippi potrebbe fare anche lei la ...

Barbara D'Urso - Mauro Marin dal Grande Fratello al disastro : a Domenica Live l'accusa infamante della ex : Accusa infamante per Mauro Marin . Il vincitore del Grande Fratello 10 è finito alla ribalta a Domenica Live : ospite di Barbara D'Urso è stata l'ex compagna Jessica, che ha usato toni molto duri ...

Grande Fratello Vip - flirt Benedetta Mazza e Stefano Sala? La verità : Anticipazioni Grande Fratello Vip: nessun flirt tra Benedetta Mazza e Stefano Sala In questi ultimissimi giorni si è iniziato a parlare di un presunto flirt nato tra due concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip, attesa per il 24 Settembre 2018. Loro sono Benedetta Mazza e Stefano Sala. Il settimanale Spy rivelava di aver […] L'articolo Grande Fratello Vip, flirt Benedetta Mazza e Stefano Sala? La verità proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip ecco il nome di una nuova concorrente… : Una nuova concorrente probabilmente entrerà nel cast del Grande Fratello VIP Nella Casa del Grande Fratello Vip spunta il nome di un’ altra probabile concorrente: Taylor Mega, fidanzata di Briatore. (LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO QUI) Attualmente il ricco imprenditore è legato alla giovane modella 25 enne con 44 anni in meno, famosa in tutto il mondo. Dopo Francesco Monte anche la partecipazione di Taylor sembrerebbe aver avuto la sua ufficialità. ...

Barbara D'Urso a TvBlog : Quest'anno sarò Western! Sanremo arriverà e rifarò il Grande fratello : Dopo che è tornata a presidiare il pomeriggio feriale di Canale5 già da due settimane con Pomeriggio 5, oggi torna ad essere la padrona di casa del pomeriggio festivo della principale rete privata italiana con il suo Domenica Live. Ospite oggi qui di TvBlog Barbara D'Urso che risponde alle nostre domande che vertono sui suoi attuali e prossimi impegni televisivi e non solo su questo. Torni con Domenica live, novità e propositi di questa nuova ...

Grande Fratello Vip 2018 / Programmazione e diretta dalla Casa : le novità e le rivelazioni di un concorrente : Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: arrivano le informazioni sulla diretta dalla Casa. Ecco tutti gli orari e le rivelazioni di Ivan Cattaneo(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 05:30:00 GMT)

Grande Fratello Vip - in Spagna è già sconcerto : la bionda e l'asino - robe mai viste nella casa : In attesa dell'inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip nostrana, in Spagna ha debuttato pochi giorni fa la sesta edizione del reality-show. Per quest'anno, per traumatizzare i concorrenti, ...

Grande Fratello Vip - la bomba di Alfonso Signorini : nel cast Taylor Mega - nuova fiamma di Flavio Briatore : Malgrado l'uscita della foto ufficiale sulla copertina Tv Sorrisi e Canzoni , il cast della terza edizione del Grande Fratello Vip sembra essere ancora un mistero. Dopo la rivelazione della rivista ...

Grande Fratello Vip - la verità su Francesco Monte : l'ex tronista confermato nel cast : A poche settimane dall'inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip 2018 la presenza nel cast di Francesco Monte si era tinta di giallo. La 'carriera' televisiva dell'ex tronista di Uomini e donne sembrava compromessa dopo lo scandalo droga all'Isola dei Famosi. Una vicenda che sembrava precludere anche la sua partecipazione al Gf Vip. Ebbene possiamo svelarvi che alla fine Monte fara' parte del cast. La conferma è arrivata in queste ore ...

Gossip Grande Fratello Vip : ci sarebbe già una simpatia tra Benedetta Mazza e Stefano Sala : A 10 giorni dall'inizio della terza edizione del Grande Fratello Vip, il settimanale Spy ha lanciato il primo Gossip su due dei concorrenti ufficiali del cast: Benedetta Mazza e Stefano Sala. [VIDEO]Stando all'indiscrezione che ha riportato la rivista scandalistica nel suo ultimo numero, sembrerebbe essere gia' nata una certa sintonia tra l'ex professoressa de L'eredita' e il modello internazionale, una simpatia che potrebbe trasformarsi in ...