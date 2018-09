: ?? #Olimpiadi2026, Governo: la candidatura dell'Italia è morta qui - repubblica : ?? #Olimpiadi2026, Governo: la candidatura dell'Italia è morta qui - Agenzia_Ansa : #Olimpiadi2026, il Governo: proposta è morta qui. #Giorgetti, candidatura così non può andare avanti - AndreaMarcucci : E' un governo di incapaci pasticcioni. Crolla anche la candidatura italiana alle #Olimpiadi del 2026. A forza di di… -

Si ferma lamultipla di Cortina, Milano e Torino per iinvernali del, non ha il sostegno del. Lo comunica il sottosegretario con delega per Sport, Giorgetti, durante un'audizione in commissione al Senato. "Ilnon ritiene che una, così come è formulata e con questi presupposti, possa avere ulteriore corso. Ho già comunicato al Coni che questo tipo di proposta non ha il sostegno dele come tale è morta qui" dice Giorgetti.(Di martedì 18 settembre 2018)