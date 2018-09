Golf | uccisa negli Usa Celia Barquin

La Golfista spagnola Celia Barquín è stata uccisa mentre si allenava in un circolo dell’Iowa : La golfista spagnola Celia Barquín Arozamena, vincitrice dell’ultimo European Ladies Amateur Championship, è stata uccisa da un uomo sul campo del circolo Coldwater Links di Ames, in Iowa, dove si stava allenando. Barquín aveva 22 anni e si era recentemente qualificata agli US Open. The post La golfista spagnola Celia Barquín è stata uccisa mentre si allenava in un circolo dell’Iowa appeared first on Il Post.