Golf | uccisa la promessa spagnola Barquin Arozamena Era campionessa europea

(Di martedì 18 settembre 2018) Sotto choc il mondo del: è stata assassinata laCeliain carica dell’n Ladies Amateur Championship. La 22enne, che si trovava negli Usa per completare gli studi, è stata trovata morta ieri sul campo del circolo di Coldwater Links, ad Ames, nell’Iowa. Secondo le ricostruzioni, alcuni giocatori insospettiti da una borsa abbandonata sul campo hanno allertato la sicurezza, facendo scattare i controlli. La polizia, perlustrando l’area, ha poi rinvenuto il cadavere della giocatrice, che – come appurato dalle prime indagini – era stata aggredita e. Per l’omicidio è stato fermato un uomo di 22 anni con precedenti, di nome Collin Daniel Richards. Lastudiava ingegneria civile all’università dell’Iowa. Nell’ultimo anno si era messa in luce conquistando i primi importanti risultati ...