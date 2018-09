Golf | la promessa spagnola Celia Barquin assassinata negli Usa

Golf - uccisa la promessa spagnola Barquin Arozamena. Era campionessa europea : Sotto choc il mondo del Golf : è stata assassinata la promessa spagnola Celia Barquin Arozamena, campionessa in carica dell’ europea n Ladies Amateur Championship. La 22enne, che si trovava negli Usa per completare gli studi, è stata trovata morta ieri sul campo del circolo di Coldwater Links, ad Ames, nell’Iowa. Secondo le ricostruzioni, alcuni giocatori insospettiti da una borsa abbandonata sul campo hanno allertato la sicurezza, facendo ...

