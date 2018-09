Gli Emmy Awards 2018 visti «da dentro»

Così Gli Emmy 2018 hanno ribaltato la vecchia idea di tv : Settantesima edizione degli Emmy Awards , il giorno dopo. E ora? Che cosa resta della televisione tradizionale dopo il pareggio storico, per numero di vittorie, tra Netflix e Hbo? E soprattutto che ...

Perché il finale del Trono di Spade si fa attendere più del previsto - daGli Emmy arrivano motivazioni e promesse : Ora sappiamo Perché il finale del Trono di Spade sta impiegando così tanto tempo ad arrivare sui nostri schermi. L'epica saga fantasy targata HBO ha di nuovo vinto la statuetta degli Emmy come miglior serie drammatica, oltre a portarne a casa altre per i costumi, il production design, il trucco, la musica originale, il missaggio del suono, gli effetti speciali, gli stunt e il premio come miglior attore non protagonista a Peter Dinklage. E ...

Fonzie aGli Emmy : premio e reunion con Richie Cunningham : Emmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaEmmy Awards 2018: la cerimoniaAd Arthur Fonzarelli riusciva più o meno tutto: con le donne, principalmente, ma anche con i jukebox. Eppure non era ...

Sandra Oh aGli Emmy 2018 battuta da Claire Foy vince per stile con genitori al seguito e l’ironia su La La Land (foto e video) : Delusione per Sandra Oh agli Emmy 2018, battuta da Claire Foy che porta a casa la statuetta per la Miglior Attrice Protagonista per una Serie Drammatica: in una categoria ricca di star tutte meritevoli di ottenere il prestigioso riconoscimento come talento femminile dell'anno in un dramma televisivo, la protagonista di Killing Eve ha dovuto lasciare spazio a quella di The Crown. Sandra Oh agli Emmy 2018 avrebbe potuto fare la storia come ...

Perché Benedict Cumberbatch non è il nuovo Leonardo DiCaprio dopo la sconfitta aGli Emmy contro Darren Criss : Benedict Cumberbatch perde il confronto con Darren Criss, incoronato miglior attore in una miniserie agli Emmy. L'attore di Sherlock era stato nominato per il suo ruolo in Patrick Melrose, adattamento televisivo del ciclo narrativo de I Melrose dello scrittore Edward St Aubyn, mentre l'ex star di Glee interpretava il serial killer Andrew Cunanan nella serie antologica American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace. Entrambi gli ...

Colpo di scena aGli Emmy Awards - commozione e applausi a scena aperta per Glen Weiss. Ecco come è diventato protagonista della serata : Il produttore degli Oscar Glen Weiss, premiato con un Emmy proprio per la sua produzione, al termine del suo discorso di ringraziamento ha sbalordito il pubblico con la sua dichiarazione rivolta alla fidanzata, presente in sala. Dopo aver rivolto un pensiero alla madre defunta, ha iniziato il suo discorso alla futura moglie: “Non voglio che tu sia la mia fidanzata, voglio che tu sia mia moglie” boato in sala, applausi e lacrime. Il ...

Le foto più belle deGli Emmy 2018 : Claire Foy e Rachel Brosnahan, Jeff Daniels e il cast di "Game of Thrones", tra i tanti invitati ai premi statunitensi della tv The post Le foto più belle degli Emmy 2018 appeared first on Il Post.

Delusione Twin Peaks aGli Emmy - David Lynch a mani vuote battuto da Ryan Murphy e Black Mirror : Non è bastata la grande campagna pubblicitaria di Showtime: Twin Peaks agli Emmy esce sconfitto. La serie cult di David Lynch è tornata sul piccolo schermo lo scorso anno, dopo venticinque anni dal film prequel Fuoco Cammina con Me. Twin Peaks agli Emmy era candidato in due categorie, miglior regia e miglior sceneggiatura. La competizione era alta, dato che la seconda stagione di American Crime Story è stata acclamata da pubblico e critica, ...

AGli Emmy 2018 c’è stata la proposta di matrimonio più romantica di sempre : Da sciogliersi The post Agli Emmy 2018 c’è stata la proposta di matrimonio più romantica di sempre appeared first on News Mtv Italia.

Tutti i vincitori deGli Emmy 2018 : "Game of Thrones" ha vinto come migliore serie drammatica, "La fantastica signora Maisel" ha sbancato con cinque premi The post Tutti i vincitori degli Emmy 2018 appeared first on Il Post.

Emmy Award 2018 - cinque premi a "Mrs Maisel". MiGliore serie drammatica a "Il Trono di Spade" : L'edizione 2018 degli Emmy Award, 70esima edizione degli Oscar della tv, verrà ricordata per il trionfo della serie comica La fantastica signora Maisel , capace di portarsi a casa ben cinque ...

La lista dei vincitori deGli Emmy 2018 tra la rivelazione La fantastica signora Maisel e l’onnipresente Game of Thrones : Soliti noti nella lista dei vincitore degli Emmy 2018 ma anche grandi rivelazioni a cominciare proprio da La fantastica signora Maisel in Patria nota come The Marvelous Mrs. Maisel. Questa è la serie dell'anno da quanto si evince dai nominati e dai vincitori al termine di questa lunga maratona televisiva che si è districata tra lacrime, ringraziamenti e la proposta di matrimonio che Glenn Weiss ha fatto alla fidanzata sul palco di Los ...

Darren Criss vince aGli Emmy 2018 per il suo Cunanan in American Crime Story : le lacrime di Lea Michele e la dedica di Ryan Murphy : Tante emozioni per Darren Criss agli Emmy 2018 così come per tutti quelli che lo amano da sempre e che hanno lavorato e creduto in lui. Sin dal primo momento in cui è apparso sugli schermi nel suo Andrew Cunanan tutti sapevano che sarebbe arrivato sul palco di Los Angeles da vincitore. Il suo essere intenso, folle, quasi stregato nei panni dell'assassino di Gianni Versace in American Crime Story lo ha reso grande e ha segnato una svolta nella ...

The Americans e The Handmaid’s Tale vincono ma non battono Il Trono di Spade aGli Emmy 2018 : scoppia la polemica sui social : Sono ore calde queste sui social a pochi minuti dalla fine della cerimonia degli Emmy e tutto per via di quanto è successo a The Americans e The Handmaid's Tale contro Il Trono di Spade. Sui social è polemica e gli stessi fan della serie HBO si schierano contro l'ingiustizia andata in scena poco fa a Los Angeles e il tutto per via della categoria Miglior Serie Drammatica vinta proprio da Il Trono di Spade. Il gioiellino nato dalla penna ...