Gli azzurri soffrono ma l' Ungheria va ko Ora il pass per i Mondiali è più vicino

Champions League - il Napoli all’esame Stella Rossa : i bookies vedono Gli azzurri favoriti : Nonostante si giochi nel catino del Marakana, i bookmakers danno il Napoli favorito sui serbi di Milojevic È una partita da vincere a tutti i costi, visti i prossimi impegni nel gruppo C con Liverpool e Paris Saint Germain. Anche per questo i betting analyst di Champions League danno il Napoli nettamente favorito in casa della Stella Rossa. La vittoria contro la Fiorentina senza subire gol ha ulteriormente rafforzato la posizione degli ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Slovenia - battaglia cruciale per sognare in grande! Gli azzurri vogliono il pokerissimo da primi : La particolare formula dei Mondiali 2018 di Volley maschile non permette all’Italia di rilassarsi anche se è già certa matematicamente del primo posto nella Pool A. Il regolamento prevede infatti che tutti i punti conquistati al primo turno vengano portati alla seconda fase, quella che ci consegnerà le magnifiche sei pronte a darsi battaglia a Torino per la conquista del titolo iridato. Dunque non sono ammessi errori e passi falsi se si ...

Equitazione - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di martedì 18 settembre. Tutti Gli azzurri in gara : Archiviata la parentesi del dressage e del completo con l’assegnazione delle medaglie iridate e dei primi pass olimpici verso Tokyo 2020, i Mondiali 2018 di Equitazione a Tryon (USA) si apprestano a vivere una settimana intensa, che culminerà nel weekend con le finali del salto ostacoli. Ma intanto oggi, martedì 18 settembre, iniziano le gare del para dressage e del volteggio individuale e a squadre. L’Italia si giocherà carte ...

Champions League 2019 - Stella Rossa-Napoli : esordio insidioso per Gli azzurri nella bollente Belgrado : Comincia domani alle 21:00 in Serbia contro la Stella Rossa l’avventura del Napoli di Carlo Ancelotti nella Champions League 2018/19. La squadra di casa, che si presenta come la cenerentola del gruppo C (in cui oltre al Napoli ci sono anche Liverpool e PSG), sarà sostenuta da un tifo pazzesco in ognuna delle tre partite casalinghe del girone. I biglietti per le sfide che segnano il ritorno in Champions dopo ben 27 anni, infatti, sono stati ...

Scherma - Europei Paralimpici 2018 : domani il via delle gare a Terni. Bebe Vio guida Gli azzurri : Da domani a domenica al PalaDeSantis di Terni si svolgeranno gli Europei di Scherma paralimpica 2018. In gara troveremo 300 atleti provenienti da 20 diversi paesi che si sfideranno per conquistare il titolo continentale. L’Italia punta ad essere grande protagonista davanti al proprio pubblico e proverà a migliorare il bottino di otto medaglie conquistate lo scorso anno a Casale Monferrato. Tanti gli azzurri in grado di poter conquistare la ...

Mondiali Volley 2018 – Tutto pronto a Milano pe raccoGliere Gli azzurri : Mondiali Volley 2018: Milano è pronta ad accogliere gli azzurri Cresce l’attesa a Milano per i Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile 2018: da venerdì 21 a domenica 23 settembre il Mediolanum Forum di Assago ospiterà un girone della seconda fase. La seconda fase prevede tre giornate di gara con due incontri per giornata, uno alle 17 e uno alle 21.15. In qualsiasi caso, l’Italia giocherà sempre il secondo incontro (alle ...

Snowboard - Gli azzurri di cross e parallelo in raduno da oggi fino a venerdì sul Passo dello Stelvio : I gruppi di SBX e parallelo al Passo dello Stelvio fino a venerdì 21 settembre Nuova tornata di allenamenti sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio per i team della Coppa del mondo di Snowboard, Il gruppo di parallelo è stato convocato dal direttore sportivo Cesare Pisoni da lunedì 17 a venerdì 21 settembre con Aaron March, Edwin Coratti, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza, Gabriel Messner, Giulia ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Rep. Dominicana 3-0 - le parole deGli azzurri. Mazzone e Colaci : “Contava solo la vittoria - voGliamo la quinta” : Tutto facile per l’Italia contro la Repubblica Dominicana ai Mondiali 2018 di Volley maschile. Gli azzurri hanno travolto i caraibici con un netto 3-0 conquistando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e aumentando le proprie chance di qualificazione alla terza fase. La nostra Nazionale non ha avuto problemi contro un avversario modesto e praticamente mai in partita, i ragazzi del CT Chicco Blengini erano convinti dei ...

VIDEO Italia-Repubblica Dominicana 3-0 - gli highlights della vittoria deGli azzurri ai Mondiali di volley : L’Italia non fa sconti ai Mondiali 2018 di volley maschile e sconfigge la Repubblica Dominicana con un netto 3-0, infilando così la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata e confermandosi a punteggio pieno. La nostra Nazionale sbriga la pratica caraibica con estrema disinvoltura e ora si lancia verso la fondamentale sfida di martedì sera contro la Slovenia, da vincere a tutti i costi se si vuole accadere alla seconda fase con ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Dominicana 3-0 - le pagelle deGli azzurri. Juantorena - Pantera esotica. Zaytsev fa 72 - ok Giannelli : L’Italia ha conquistato la quarta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile demolendo la malcapitata Repubblica Dominicana con un netto 3-0. Successo agevole per la nostra Nazionale che non ha avuto alcun problema a sbrigare la pratica caraibica. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo al Mandela Forum di Firenze. OSMANY Juantorena: 7,5. Il migliore in campo. La Pantera si carica la squadra sulle spalle nel ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia qualificata alla seconda fase! Azzurri a Milano : quali saranno Gli avversari? : L’Italia si è matematicamente qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile e sicuramente scenderà in campo al Mediolanum Forum di Milano per giocare tre partite nel weekend del 21-23 settembre. La nostra Nazionale ha per il momento conquistato tre vittorie (contro Belgio, Giappone, Argentina) e questa sera dovrebbe arrivare il poker contro la Repubblica Dominicana prima del match di chiusura a Firenze contro la ...

L'azzurrino Mannion sceGlie l'Arizona : sarà il 'trampolino' per l'Nba : Mi auguro di potervi dare il Mondo. È un bel regalo di compleanno mamma, ti voglio bene, ora siamo Wildcats'. I Wildcats allenati da Sean Miller hanno vinto il ballottaggio con Marquette , mentre in ...

Carrarese - via al campionato : Gli azzurri in terra sarda contro l'Arzachena : Carrara - Un traguardo salvezza raggiunto con una giornata di anticipo e un sogno promozione sfumato troppo presto: questi gli epiloghi dei cammini di Arzachena e Carrarese nello scorso campionato di ...