«Givers Gain» | davvero | sul lavoro | chi dà riceve?

(Di martedì 18 settembre 2018) Micaela TioliChiara RipamontiLivia Chiara MazzoneMariaLuisa CordoneMariella AlbericciFare rete, fare rete e fare rete. Negli ultimi anni sembra essere un mantra e ormai, bene o male, tutti sembrano essersene resi conto. Sì, creare un network funziona: migliora la collaborazione e allenta l’ansia da prestazione. Esistono gruppi che si incontrano, che si scambiano idee e competenze. Una grande organizzazione come BNI ha fatto per esempio del «» (chi dà) la sua linea guida: i membri, professionisti e imprenditori, si incontrano ogni settimana per aiutarsi reciprocamente. Non è un’azione benefica alla «volemose bene», dietro c’è comunque sempre un’idea di business: «I nostri membri che fanno networking in modo strutturato hanno scambiato 9,8 milioni di referenze che hanno generato un business di oltre 13 miliardi di euro. Si costruiscono ...