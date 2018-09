Giusto riconoscimento al Samsung Galaxy S8 | ecco le AR Emoji e video in super slow motion

optimaitalia

: Giusto riconoscimento al #SamsungGalaxyS8: ecco le AR Emoji e video in super slow motion - wordweb81 : Giusto riconoscimento al #SamsungGalaxyS8: ecco le AR Emoji e video in super slow motion - OptiMagazine : Giusto riconoscimento al #SamsungGalaxyS8: ecco le #AREmoji e video in super slow motion - tardisnchill : rimane la regina indiscussa del mondo anche se non riceve il giusto riconoscimento #Emmys -

(Di martedì 18 settembre 2018) Quasi un atto dovuto quello dell'ultimo aggiornamento pensato per ilS8 che introduce due funzionalità molto attese: parliamo delle ARma pure deiin, funzioni inizialmente pensate come prerogativa esclusiva delS9 ma ora anche a bordo degli ex top di gamma del 2017. Le feature in realtà, come pure raccontato, erano state introdotte qualche giorno fa nell'ultimo update di settembre rilasciato per ilNote 8. L'arrivo delle medesime opzioni sulla vecchia ammiraglia era dunque solo question di tempo ed in effetti così è stato.Come ci segnala anche SamMobile, il nuovo corposo aggiornamento per iS8 fa capolino in prima battuta in Germania. Il pacchetto software in questione è etichettato con build G950FXXU4CRI5 e sulla sua repentina diffusione in Europa, Italia compresa, non ci sono davvero ...