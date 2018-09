Girona-Barcellona negli USA | Infantino perplesso sull’eventualità

Girona e Barcellona danno il via libera per giocare a Miami : I due club e la Liga hanno fatto richiesta alla Federazione spagnola di poter disputare l'incontro tra le due squadre negli Stati Uniti, a Miami. L'articolo Girona e Barcellona danno il via libera per giocare a Miami è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Tebas : «Girona-Barcellona? Al 90% si giocherà negli Stati Uniti» : Il presidente de LaLiga è tornato sulla questione delle gare di campionato negli USA, tra obiettivi e la speranza che la Federazione non ostacoli il progetto. L'articolo Tebas: «Girona-Barcellona? Al 90% si giocherà negli Stati Uniti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.