Giorgio Manetti Sgancia La Bomba | Ecco Chi Mi Ha Fatto Fuori!

Giorgio Manetti abbandona Uomini e Donne : Il protagonista del trono over Giorgio Manetti di “Uomini e Donne” spiega perché ha lasciato la trasmissione. A dargli fastidio l’atteggiamento di un opinionista Gianni Sperti e la “cattiveria” che si respirava in durante il programma. Manetti si dice molto deluso: “La gente a casa mi ha capito, in trasmissione invece si era creato un clima per me incomprensibile e di malafede. Uno degli opinionisti all’improvviso è diventato astioso e acido nei ...

Giorgio Manetti? Finalmente si scopre tutto : ecco il suo nuovo lavoro dopo Uomini e Donne : “Tutti sanno che ho terminato la mia esperienza a Uomini e Donne. I motivi sono due. Uno perché pensavo fosse arrivato il momento di chiudere la mia esperienza: l’ultima stagione è stata dura, ma grazie a Maria De Filippi e alla sua squadra ho superato tutto. Sono state persone meravigliose, straordinarie, spero che questo rapporto di amicizia continui”. Giorgio Manetti è grato allo staff di Uomini e Donne, ma come anticipato giorni fa, ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani lascerà il programma? Nuova stoccata di Giorgio Manetti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani pronta a lasciare il programma? Nuova stoccata di Giorgio Manetti nel corso di un'intervista...Mentre in onda a Uomini e Donne vanno in onda i primi sospetti sul nuovo corteggiatore, Rocco, Gemma Galgani ripensa a Giorgio Manetti. Le frecciatine, al trono Over, non mancano da parte di Tina Cipollari che non perde occasione per ricordare alla dama il suo ex amore.

Giorgio Manetti : lontano Uomini e Donne apre un'azienda di organizzazione eventi : La nuova vita di Giorgio Manetti, il "Gabbiano" del trono Over di Uomini e Donne, riparte da un'azienda di organizzazione eventi. "Oggi ha inizio il Giorgio Manetti Lifestyle (c'è già un sito, ndr). GML è la sigla del mio nuovo progetto: sembra la marca di una auto ma non lo è", ha detto in una conferenza stampa trasmessa in diretta su Facebook. La nuova agenzia, si legge sul sito, "si occupa principalmente di organizzare eventi, sia ...

“Gemma - sai che ti dico?!”. Ops - Giorgio Manetti è una furia. Il durissimo sfogo : “Perché ho lasciato Uomini e Donne” : Inizia una nuova settimana e con sé arrivano appuntamenti imperdibili con Uomini e Donne. Ah, il vecchio e caro trono Over. E perché, quello classico?! Insomma, c’è tanta carne al fuoco. Anche perché Maria De Filippi sembra esser partita con il piede pigiato sull’acceleratore. Motivo? Le due donne Rai del momento – Bianca Guaccero e Caterina Balivo – stanno perdendo inesorabilmente la sfida auditel. Gli ascolti di Uomini e Donne, in questi primi ...

Giorgio Manetti criticato da un ex cavaliere del Trono Over : “Sei arrogante” : Trono Over di Uomini e Donne: è scontro tra Giorgio Manetti e Giuliano Giuliani Nonostante Giorgio Manetti non faccia più parte del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne pare continuare a far molto parlare di sè. Difatti nella prima puntata del dating show quotidiano di Canale 5 andata in onda su Canale 5 Lunedì scorso l’opinionista Gianni Sperti gli ha lanciato qualche bella frecciatina, che ha creato polemiche infinite sui ...