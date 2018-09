Giorgia Meloni a Libero | ' I grillini sono troppo rossi Salvini | non tradire gli elettori'

Bannon sarà ospite di Giorgia Meloni ad Atreju. La leader di Fd'I : "Tratteremo l'adesione del partito a The Movement" : Steve Bannon sarà l' ospite d'onore di Giorgia Meloni ad Atreju, la festa del movimento giovanile di Fratelli d'Italia, che andrà in scena da venerdì 21 a domenica 23 settembre sull'isola Tiberina, a Roma. Lo ha annunciato la leader del partito nel corso di una conferenza stampa."La sua presenza è molto importante - ha affermato Meloni - Bannon è tra le personalità più interessanti del panorama ...

Scontro tra Giorgia Meloni ed Emanuele Fiano per il manifesto di Atreju sul Ventennio : Scontro totale tra Emanuele Fiano e Giorgia Meloni . La leader di Fratelli d'Italia asfalta su facebook il deputato del Pd che ha criticato l'uso della sua immagine per pubblicizzare la festa di ...

Giorgia Meloni : “Salvini batta un colpo sull’economia - Lega non tradisca gli elettori” : La leader di FdI Giorgia Meloni, in un'intervista, lancia un appello a Matteo Salvini, affinché non rinunci al taglio delle tasse per favorire il reddito di cittadinanza: "Mi aspetto che sull'economia Salvini batta un colpo. Non può farsi sentire solo sull'immigrazione, dove peraltro lo sosteniamo in toto".Continua a leggere