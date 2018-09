Giorgetti | La candidatura a tre per le Olimpiadi invernali è morta

Olimpiadi - Giorgetti : «La candidatura a tre è morta» Il Coni : «Avanti la proposta di Milano e Cortina» : Il sottosegretario: «E’ un mio fallimento personale: ho lavorato per una soluzione condivisa ma non c’era l’atmosfera giusta tra i rappresentanti delle città coinvolte»

Olimpiadi 2026 – Che caos! Giorgetti boccia la candidatura dell’Italia - ma Zaia e Fontana non ci stanno : Zaia e Fontana chiedono una tregua: basta polemiche sulla candidatura dell’Italia per ospitare le Olimpiadi 2026 ”Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardia, per cui andremo avanti con le Olimpiadi del ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'La candidatura dell'Italia è morta qui'. Ma Lombardia e Veneto rilanciano : 'Olimpiadi del 2026? La proposta è morta qui. La candidatura così non può andare avanti'. Lo stop arriva dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. LEGGI ANCHE Olimpiadi 2026, Sala: 'Milano c'è, ma deve essere primo nome nel brand'. Valente: 'Così non è possibile procedere' 'Io ritengo che una cosa così importante come ...

