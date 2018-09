Giordano a Temptation Island Vip | nuove rivelazioni su Nilufar | una frase delude

NICOLÓ FERRARI/ Nilufar si sfoga con lui - Giordano sbotta : "Ora è il suo confidente" (Temptation Island Vip) : Dopo la delusione a Uomini e Donne, Nicolò FERRARI incontrerà per la seconda volta Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip su Canale 5.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 00:30:00 GMT)

Nilufar contro Giordano a Temptation Island : “Non me lo portate qui!” : Temptation Island Vip: primi litigi tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi Tra i protagonisti di questa primissima edizione di Temptation Island Vip, condotta da Simona Ventura, ci sono anche due volti noti del programma condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, ovvero i giovani Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, che si sono scelti a maggio di quest’anno nello studio del famoso dating show. Tra i due non sono mancate tensioni sin ...

Nilufar e Giordano : lui è innamorato a metà | Temptation Island Vip : Nilufar e Giordano hanno deciso di mettersi alla prova a Temptation Island Vip. Come sta andando la prima puntata? L’ex tronista di Uomini e Donne è agguerrita e non esita fin dal primo istante a far capire alle single chi comanda. Crolla però al primo falò, quando scopre che cosa pensa Giordano del loro rapporto. Temptation Island Vip vive dei momenti di forte dramma per la coppia. Nilufar scopre che Giordano non è innamorato La prima ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono la coppia più fresca e chiacchierata delle sei che partecipano a Temptation Island Vip. E il motivo è semplice: nemmeno il tempo di vivere la loro storia fuori da Uomini e Donne, dove si sono conosciuti nella passata stagione, che subito si ributtano sotto l’occhio della telecamera, questa volta nel reality condotto da Simona Ventura. Temptation Island Vip: ...

Temptation Island Vip - Nilufar Addati sempre più lontana dal suo Giordano. Ecco con chi lo rimpiazza : Una manciata di ore dividono i telespettatori dalla prima puntata della prima edizione di Temptation Island Vip ma le anticipazioni, comunque, non smettono di trapelare sul web. In un ultimo video, ...

Temptation Island Vip - Niccolò Ferrari tentatore tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi : Questa sera la prima edizione di Temptation Island Vip, condotta da Simona Ventura, prenderà vita su Canale 5, ma nel frattempo Davide Maggio ha pubblicato un assaggio video che mostra Nilufar Addati 'flirtare' con il tentatore Niccolò Ferrari.I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, con Ferrari scartato in favore di Giordano Mazzocchi, compagno della Addati. Nel filmato 'incriminato', in realtà, si vede poco o niente, con Nilufar che ...

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip - Valeria : “Lei pentita della scelta” : Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip: secondo Valeria Marini l’ex tronista si sta pentendo della scelta Nilufar Addati a Temptation Island Vip si è pentita di aver scelto Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne? È questo ciò che ha percepito Valeria Marini. In queste ore il sito Davide Maggio ha condiviso un filmato che […] L'articolo Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip, Valeria: “Lei pentita della scelta” ...

Temptation Island - Nilufar e Nicolò vicini - la Marini : 'Pentita di aver scelto Giordano' : I colpi di scena a Temptation Island Vip non mancheranno e sicuramente ne vedremo delle belle tra Nilufar e Giordano, la coppia protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne. I due hanno accettato di mettersi alla prova e di capire se effettivamente quello che provano l'uno nei confronti dell'altro sia vero amore oppure no. All'interno del villaggio, però, è presente anche Nicolò Ferrari, ex corteggiatore di Nilufar arrivato al duello ...

BOOM! Temptation Island Vip : Nicolò ‘torna’ da Nilufar - per Valeria Marini lei si è pentita di aver scelto Giordano – Video esclusivo : Tra l’ex tronista Nilufar Addati e il tentatore, suo corteggiatore a Uomini e Donne, Nicolò Ferrari c’è (ancora) intesa. DavideMaggio.it è in grado di mostrarvi con un Video in anteprima esclusiva cosa è accaduto a Temptation Island Vip -al via domani sera in prima serata su Canale 5- tra i due all’insaputa del fidanzato Giordano Mazzocchi.-- Nilufar e Nicolò si cercano e si trovano. Basta una banale richiesta di lei (“Ferrari! ...

