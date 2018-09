Gioco d’azzardo nei videogames | arriva una commissione internazionale per combatterlo

Decreto Dignità e Gioco d’azzardo - storia di un cambiamento sempre uguale : Il Decreto Dignità si pone come il primo, vero grande cambiamento nel settore del gioco d’azzardo. Questo almeno è il modo in cui il nuovo governo Lega-5 Stelle ha presentato il piano per contrastare il gambling, nella speranza di ridurre il problema della ludopatia e le spese sanitarie. Un cambiamento che, rispetto a quanto proposto dai governi precedenti, ha per lo meno diversi punti in comune. Una delle novità più importanti della ...

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio Gioco d’azzardo : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – Quindicenni a rischio di diventare giocatori d’azzardo patologici a causa della disparità di reddito familiare in classe. Il recente studio di Natale Canale, Alessio Vieno e Michela Lenzi dell’Università di Padova dal titolo ‘Relative deprivation and disordered gambling in youths” pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health ha infatti evidenziato come il rischio ...

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio Gioco d’azzardo (2) : (AdnKronos) – I due studi analizzano un campione di 20.791 studenti 15enni italiani (dati raccolti all’interno del sistema di sorveglianza nazionale Health Behaviour in School-aged Children). Dall’analisi emerge come le diseguaglianze economiche, sia in un contesto più ampio di regione sia in uno più ristretto di classe scolastica, spingono all’azzardo i giovani. In regioni con maggiori livelli di diseguaglianze di ...

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio Gioco d’azzardo (3) : (AdnKronos) – “In definitiva – dice il professor Alessio Vieno del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova – lo studio conferma che l’assunzione di comportamenti problematici in relazione al gambling è fortemente associata alle diseguaglianze economiche che possono essere percepite dagli studenti, delineando una sorta di tendenza nei giovani di credere ...

Gioco d’azzardo - Di Maio : “Stop pubblicità? Non favorirà gioco illegale - organizzazioni criminali in quello legale” : In visita al centro Caritas di Santa Giacinta a Roma, dove, tra l’altro, vengono accolte le persone che soffrono di ludopatia, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha rivendicato: “Nel decreto dignità abbiamo stoppato le pubblicità al gioco d’azzardo, che è una piaga sociale, ma anche culturale ed economica. Anche mio nonno giocava al Lotto, ma non c’era questa serialità, non c’era ...

Dl dignità - Di Maio : “Confindustria sbaglia a difendere il Gioco d’azzardo. Inps? No polemica - diverse vedute” : “Sentire Confindustria dire che gli effetti di questo decreto sono negativi e giustificarlo con degli studi che hanno portato avanti non mi convince perché questo è lo stesso centro studi che diceva che se vinceva il no al referendum cadeva l’economia italiana. Una cosa è totalmente sbagliata e cioè che difenda il gioco d’azzardo, e mi spiace perché dentro Confindustria ci sono le aziende di Stato e proprio da loro dovremmo ...

Decreto Dignità - vietare gli spot al Gioco d’azzardo non è a costo zero. Al governo servono coperture : “Ci puoi trovare in ogni angolo del mondo, osserviamo, ascoltiamo, analizziamo, siamo dappertutto e vediamo tutto, noi siamo membri del più grande gruppo di scommesse sportive online al mondo”. Questo messaggio un po’ inquietante, a metà tra Fight Club e Grande Fratello, compare ossessivamente negli intervalli delle trasmissioni sportive per reclamizzare una nota impresa dell’azzardo. La frase fotografa, certamente oltre le intenzioni di chi ...