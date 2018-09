Giochi ' 26 | sì Coni a Lombardia-Veneto Ma ci sono pure Predazzo e Anterselva

Giochi '26 : via libera Consiglio Coni : ANSA, - ROMA, 1 AGO - Il Consiglio nazionale del Coni ha deliberato il via libera alla candidatura unitaria di Cortina, Milano e Torino per le Olimpiadi invernali 2026. La delibera è passata all'...

Giochi 2026 - Coni : “Italia presenti candidatura condivisa Torino-Milano-Cortina”. M5S non ci sta : Giovanni Malagò, presidente del Coni, alla fine della riunione della commissione di valutazione dei Giochi invernali 2026 ha trovato una soluzione: "La commissione indica in assoluto come strada da seguire e come auspicio la candidatura congiunta con le tre città per far sì che ci sia una vera candidatura italiana". Milano e Cortina sono d'accordo. Ma in Comune a Torino è battaglia.Continua a leggere

Giochi - il Coni ufficializza la candidatura delle Alpi. Appendino : siamo disponibili : Il Coni propone ufficialmente la candidatura delle Alpi: Cortina, Milano, Torino con le appendici della Valtellina e delle montagne olimpiche. Lo fa strappando al Cio, il comitato olimpico internazionale, la disponibilità a stravolgere le regole e consentire per la prima volta nella storia una candidatura senza l’indicazione di una città, ma con tr...

L'ultima carta del Coni : candidatura unitaria oppure Giochi a Milano : Roma L'ultima carta di Malagò per la candidatura olimpica è quella che gioca da giorni. E che rispecchia i voleri del Governo. Una candidatura condivisa tra Milano, Torino e Cortina che possa essere approvata domani nel Consiglio Nazionale del Coni. Il numero uno dello sport italiano punta su uno dei pilastri, forse quello più importante, su cui fondare il sogno a cinque cerchi per il 2026. "O tutti insieme o si va al voto", il richiamo di ...

Giochi - il Coni vuole la candidatura a tre. Sì di Cortina e Milano - Torino rilancia : Quarantotto ore separano le Olimpiadi delle Alpi, del Nord Italia, da quelle del solo Nord-Est, una versione mutilata e che sarebbe anche l’epilogo di una frattura politica. In ogni caso più debole e forse perdente a livello internazionale, perché frutto di uno scontro che nessuno ha saputo, o voluto, ricomporre. Di un Paese diviso che non sa mette...

