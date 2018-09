Giochi 2026 | Giorgetti | La candidatura a tre è morta' | spunta l' ipotesi

Governo : no a candidatura Giochi 2026 : Lo comunica il sottosegretario con delega per Sport, Giorgetti, durante un'audizione in commissione al Senato. "Il Governo non ritiene che una candidatura, così come è formulata e con questi ...

Governo : no a candidatura Giochi 2026 : 14.54 Si ferma la candidatura multipla di Cortina, Milano e Torino per i Giochi invernali del 2026, non ha il sostegno del Governo. Lo comunica il sottosegretario con delega per Sport, Giorgetti, durante un'audizione in commissione al Senato. "Il Governo non ritiene che una candidatura, così come è formulata e con questi presupposti, possa avere ulteriore corso. Ho già comunicato al Coni che questo tipo di proposta non ha il sostegno del ...

Giochi 2026 : Violi - M5S - - Sala non aiuta : "Noi lavoreremo fino all'ultimo per valorizzare questo progetto, che è unico nel mondo e speriamo che il sindaco Sala capisca che sta mettendo a rischio la possibilità di candidarsi". "Quando chiedi ...

Lo scontro tra Milano e M5S allontana i Giochi del 2026. La Lega : sabotaggio grillino : ... il tridente 'è una formula sbagliata', avrebbe detto Luigi Di Maio armando la mano con cui il sottosegretario Simone Valente, un suo fedelissimo oltre che responsabile Sport del Movimento, ha quasi ...

Lo scontro tra Milano e M5S allontana i Giochi del 2026. La Lega : sabotaggio grillino : Se queste sono le condizioni, tanto vale non presentare nessuna candidatura». Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti si è preso una notte per comunicare la posizione ufficiale del governo. Medierà fino all’ultimo. Spera di farcela, anche ora che il Movimento 5 Stelle ha avviato su un binario morto il progetto di Oli...

Giochi 2026 - domani posizione governo : Il sottosegretario con delega allo Sport, Giorgetti, esporrà la posizione del governo domani al Senato.

Giochi 2026 - domani posizione governo : 21.18 "Sala,richiedendo che il brand olimpico ricada esclusivamente o in maniera più visibile su Milano, formalizza di fatto una pretesa insostenibile per tutti coloro che fino ad oggi avevano lavorato con grande impegno a un progetto unitario". Lo afferma il sottosegretario Valente (M5S) replicando al sindaco di Milano sulla candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026. E avvert: così "non è possibile procedere". Il sottosegretario ...

Olimpiadi Invernali - Sapporo ritira la candidatura per i Giochi del 2026 : una sfidante in meno per l’Italia : La città giapponese ha deciso di ritirare la propria candidatura a causa dei gravi danni subiti dopo il recente terremoto Sapporo rinuncia alla candidatura per le Olimpiadi Invernali del 2026. La decisione, ufficializzata oggi dal Cio dopo un incontro a Losanna con i rappresentanti del Comitato olimpico giapponese e della città di Sapporo, è stata presa a causa dei gravi danni causati dal recente terremoto che ha provocato la morte di 41 ...

Giochi 2026 - Milano insiste : 'Il nome deve essere il nostro' : Torino - Adesso la corsa olimpica dell'Italia è davvero a un metro dal baratro. Si tratta solo di capire chi si prenderà la responsabilità di dire che è finita , su questi presupposti non si può ...

Milano insiste : “Il nome deve essere il nostro”. Giochi 2026 al capolinea : Adesso la corsa olimpica dell’Italia è davvero a un metro dal baratro. Si tratta solo di capire chi si prenderà la responsabilità di dire che è finita, su questi presupposti non si può costruire nulla di credibile, solo incassare figuracce in mondovisione. Per ora siamo al rimpallo: tra cinque giorni l’Italia deve far sapere se intende candidarsi a...