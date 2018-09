ilfattoquotidiano

: Giocare online fa prendere voti migliori in matematica, ma solo ai maschi - TutteLeNotizie : Giocare online fa prendere voti migliori in matematica, ma solo ai maschi - pomhey : 10 giochi più belli per Commodore Amiga da giocare online - Cascavel47 : Giocare online fa prendere voti migliori in matematica, ma solo ai maschi -

(Di martedì 18 settembre 2018) Se avete un figlio adolescenteo e siete disperati perché gioca troppo ai videogiochi, sappiate che questa attività potrebbe migliorare i suoiin. È questo il risultato della ricerca Computer Gaming and the Gender Math Gap: Cross-Country Evidence Among Teenagers recentemente pubblicata dai ricercatori della Vancouver School of Economics presso la University of British Columbia. New york, USA – august 28, 2018: Fortnite game channel on twitch on smartphone screen background close up view Non abbiamo sottolineato a caso il genere. A quanto pare nonquesta tendenza sarebbe stata rilevatanei, ma concorrerebbe persino ad accentuare ulteriormente il divario di genere tra adolescentie femmine. Come si è arrivati a questa conclusione è piuttosto semplice: gli esperti hanno passato al setaccio i punteggi raggranellati nei test matematici ...