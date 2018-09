ilfattoquotidiano

: #Giachetti e la nuova dieta del #Pd - ilfattoblog : #Giachetti e la nuova dieta del #Pd - nicorst : Ricapitolando: #Orfini vuole sciogliere il #PD. #Martina non è d’accordo. #Calenda vuole organizzare una cena.… - Cascavel47 : Giachetti vuole fare lo sciopero della fame? La dieta che serve al Pd è un’altra -

(Di martedì 18 settembre 2018) di Andrea Taffi Quello del Pd è uno psicodramma. E non si puòfinta di non vederlo solo perché del Pd, dalle elezioni dello scorso 4 marzo a oggi, si è parlato e riparlato. Non si può dire: “Se la vedano loro”, perché il Pd e la sinistra che rappresenta (per quanto annacquata possa essere) sono un pezzo importantepolitica italiana. Ma soprattutto, secondo me, si deve parlare del Pd perché lo psicodramma che sta vivendo lo ha fatto diventare persino un partito simpatico, un po’ come certi personaggi ai quali ci si affeziona solo per le loro vicissitudini. Sembrava che, dopo la formazione del governo giallo-verde, quelli del Pd dovessero solo rilassarsi e munirsi di popcorn, godendosi la proiezione del nuovo film governativo, che anche se destinato a durare poco, prometteva di essere divertente. Nelle intenzioni del Pd, la semplice, inerte composta visione di ...