Gf Vip | ecco il cast completo della nuova edizione

Temptation Island Vip - Nilufar Addati sempre più lontana dal suo Giordano. Ecco con chi lo rimpiazza : Una manciata di ore dividono i telespettatori dalla prima puntata della prima edizione di Temptation Island Vip ma le anticipazioni, comunque, non smettono di trapelare sul web. In un ultimo video, ...

Grande Fratello Vip ecco il nome di una nuova concorrente… : Una nuova concorrente probabilmente entrerà nel cast del Grande Fratello VIP Nella Casa del Grande Fratello Vip spunta il nome di un’ altra probabile concorrente: Taylor Mega, fidanzata di Briatore. (LEGGI IL NOSTRO ARTICOLO QUI) Attualmente il ricco imprenditore è legato alla giovane modella 25 enne con 44 anni in meno, famosa in tutto il mondo. Dopo Francesco Monte anche la partecipazione di Taylor sembrerebbe aver avuto la sua ufficialità. ...

Francesco Monte - in forse la sua partecipazione al Grande Fratello Vip : ecco perché : Lo chiamano “il fantasma di tutti i reality”. Già: Francesco Monte da ormai un anno diventa (a suo discapito) il protagonista dei reality di mezza tv… pur non essendoci. Tutto è cominciato nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quando è stato evocato (e tradito in diretta) dall’ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Poi è stato assoldato da L’Isola dei Famosi, ma la sua esperienza è durata quanto un gatto in tangenziale a causa del ...