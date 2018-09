Genova | oggi riunione a Palazzo Chigi per il commissario

Daniela e Andrea - sfollati del ponte Morandi - oggi sposi a Genova : Abitavano al civico 11 di via Porro, a Genova, in uno stabile evacuato dopo il crollo di ponte Morandi, lo scorso 14 agosto. oggi Andrea Fortunato e Daniela Timoneri si sono sposati nel Santuario di ...

Quale destino per il Pd? Oggi il segretario Martina a Genova : Appuntamento alla Società operaia di mutuo soccorso "Fratellanza" di Pontedecimo, dalle 18,30 in poi. La federazione genovese del Pd, la Quale ha di fatto rinunciato alla festa dell'Unità dopo il ...

Genova - un mese fa il crollo del ponte Morandi : oggi la città ricorda : Erano le 11 e 36 del 14 agosto 2018 quando il ponte Morandi di Genova crollava all'improvviso, uccidendo 43 persone. oggi per la città è il momento del ricordo e del dolore. All'ora esatta del ...

Oggi Genova ricorda le sue vittime : Oggi è anche il giorno degli interrogatori davanti ai pm per i primi 4 indagati e sono attese le prime operazioni di posizionamento dei sensori di monitoraggio sui monconi del ponte -

Il decreto su Genova oggi in Cdm : 9.52 Lunga telefonata di chiarimento nella notte tra il presidente della Regione Liguria,Toti e il Presidente del Consiglio,Conte, sul decreto Genova. Il premier ha spiegato al governatore i principali contenuti del provvedimento che vorrebbe portare nel pomeriggio durante il Consiglio dei Ministri. Toti ha fatto alcune osservazioni che sono state ascoltate dal presidente Conte. Lo si apprende da una nota di Regione Liguria. I contatti tra ...

Decreto Genova atteso per oggi a Roma : oggi in Consiglio dei Ministri la bozza del provvedimento che darà a Genova i fondi necessari e i provvedimenti speciali per la ricostruzione e per affrontare l’emergenza

Genova approva il Registro delle famiglie - protesta in municipio : “Fuffa discriminatoria”. Pd : “Alla città oggi serve altro” : L’unione di intenti bipartisan che ha contraddistinto le sedute del consiglio comunale di Genova nelle sedute successive al crollo del ponte Morandi si è frantumata nel pomeriggio di ieri di fronte alla mozione presentata dalla maggioranza di istituire un “Registro delle famiglie”. “L’intenzione è quella di stilare un elenco delle persone regolarmente sposate, con figli conviventi e residenti a Genova – spiegano dal Comune -. Ma non c’è ...

Genova - Toti : «Ponte subito o una pioggia di ricorsi. Da Di Maio nessuna via credibile» : Genova, ultimatum del governatore:«Da Di Maio nessuna via credibileA Roma non hanno fretta, noi sìMa se vogliono centralizzare la crisiogni ente locale si opporrà»

Genova : oggi Renzo Piano presenta il suo progetto del nuovo ponte : oggi, alle 13:30, nella sede di Regione Liguria (piazza De Ferrari, 1 – Sala Auditorium V Piano) l’architetto Renzo Piano, insieme al presidente di Regione Liguria e commissario delegato per l’emergenza, Giovanni Toti, e al sindaco di Genova, Marco Bucci, illustrerà la sua idea di ponte dopo la caduta del viadotto Morandi. L'articolo Genova: oggi Renzo Piano presenta il suo progetto del nuovo ponte sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponte Morandi, Toninelli: "Autostrade non ricostruirà": Ultime notizie Genova, il ministro assicura Aspi ripagherà l'intervento. Poi l'annuncio: "Alloggi agli sfollati entro 3 mesi".

Crollo Ponte Genova : in cantiere strade alternative con gazebo antipioggia : Gli operai montano ‘gazebo impermeabili’ di fortuna per lavorare 24 ore su 24 sotto la pioggia nei cantieri genovesi della viabilità alternativa al Ponte Morandi. E’ successo oggi pomeriggio nel cantiere per ampliare lungomare Canepa da quattro a sei corsie, dove un gruppo di operai incaricato della posa dei sotto servizi ha montato un gazebo impermeabile di colore verde nell’area di intervento mentre pioveva. Nonostante ...