Genova | De Luca incontra i genitori delle vittime | ' Strada dedicata a loro'

A un mese dal crollo del ponte Morandi - è nato il figlio di Gianluca - sopravvissuto a Genova : Pietro è nato alle 23.59 del 13 settembre, appena un minuto prima dell'anniversario della tragedia di Genova. Sul ponte Morandi, alla viglia di Ferragosto, viaggiava anche il padre Gianluca Ardini. Il 28enne, commerciante genovese, è rimasto incastrato con il suo furgone tra i piloni di cemento armato quando il viadotto è crollato. Gianluca stava per diventare padre, il desiderio di vedere il figlio lo ha spinto a lottare ...

Crollo Genova - Salvini : fatto visita a Gianluca e ringraziato Vvff : Roma, 16 ago., askanews, - 'Siamo andati a salutare Gianluca, Ardini di 28 anni genovese con diverse fratture ricoverato in subintensiva, ndr., e a fargli l'imbocca al lupo per il bimbo che nascerà ...

Crollo ponte Genova - il salvataggio miracoloso di Gianluca : nell'auto «appesa» a 20 metri - i pompieri lo tirano fuori : Immagini impressionanti. Che mescolano coraggio dei vigili del fuoco e una specie di intervento che ha del prodigioso. «Un miracolato, non trovo altre parole». L'auto sospesa nel vuoto sotto al ...

Ponte Morandi Genova - Gianluca sospeso per 20 minuti dopo il crollo. "E' ancora vivo" : E' in rianimazione, tra i feriti in codice rosso. Il suo collega Luigi Matti Altadonna non ce l'ha fatta: aveva 35 anni e 4 figli

Luca Bizzarri : "So già che non pagherà nessuno. A Genova c'è silenzio. Ho attraversato mille volte quel ponte" : "A Genova c'è silenzio, perché non so cosa fare, dove stare. Sono in ginocchio perché su quel ponte, attraverso di lui, ho lasciato mille volte casa e mille volte sono tornato. L'ultima ieri sera". Luca Bizzarri, in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ha manifestato tutto il suo sgomento per quanto accaduto sull'A10. Il ponte Morandi lui l'ha percorso più e più volte, per tornare a casa, nella sua ...

“Ditemi se state bene”. Genova - il drammatico appello di Luca Bizzarri : Una tragedia davvero assurda quella che ha colpito Genova proprio a ridosso del Ferragosto, il crollo di Ponte Morandi, viadotto della A10, venuto giù per cause ancora da accertare con precisione. Si parla di un fulmine, stando a quanto riportato da alcuni testimoni oculari, o forse di un più semplice cedimento strutturale. Fatto sta che lo scenario si è fatto presto apocalittico e il bilancio dell’incidente più grave minuto dopo ...