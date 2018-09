Gennaro Migliore | ' M5S e Lega metteranno le mani nelle tasche degli italiani'

Blastingnews

: RT @LelloTopo: DIBATTITO IN AULA SUL DECRETO #MILLEPROROGHE Sono intervenuto, con un ordine del giorno presentato assieme a Gennaro Miglio… - RLP_CAMPANIA : RT @LelloTopo: DIBATTITO IN AULA SUL DECRETO #MILLEPROROGHE Sono intervenuto, con un ordine del giorno presentato assieme a Gennaro Miglio… - LelloTopo : DIBATTITO IN AULA SUL DECRETO #MILLEPROROGHE Sono intervenuto, con un ordine del giorno presentato assieme a Genna… - gcaragliap : E se lo dice uno del PD... ?? -

(Di martedì 18 settembre 2018) Stamane ai microfoni di Radio Radicale, il deputato del Pd,ha parlato del futuro del Partito Democratico, a proposito delle voci che si sono susteultime ore su un ipotetico scioglimento e una conseguente rifondazione del partito. L'ex sottosegretario alla Giustizia ha spiegato: Io penso che dopo una sconfitta così severa come quella che abbiamo avuto il 4 marzo, l'esigenza di una rifondazione completa del Partito Democratico sia sotto gli occhi di tutti. Questo ovviamente non può che avvenire attraverso un congresso, attraverso il confronto con i tanti e le tante che in questo momento non solo sono nostri elettori, ma anche attivisti e militanti. Di certo, l'eventualita' di 'ripartire da zero' non può essere sancita per via di decisioni prese dall'alto. A me sembra comunque che banalizzare su questa discussione non porti da nessuna parte, alludendo ...