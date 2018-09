Galli della Loggia | l’identità italiana e la politica trasformata in un racconto di

Gallipoli - sgominata banda italo-albanese : riforniva droga/ Ultime notizie - 11 arresti tra cui boss della Scu : Gallipoli, sgominata banda italo-albanese: riforniva droga alla movida salentina. Undici persone arrestate tra cui esponente della Sacra Corona Unita.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 10:33:00 GMT)

Vuelta 2018 – Percorso - altimetria e favoriti della 20ª tappa : sul Coll de la Gallina il traguardo della penultima frazione : La 20ª tappa della Vuelta di Spagna 2018 segna quasi la fine della competizione ciclistica spagnola: Percorso, altimetria e favoriti della frazione odierna Oggi, da Andorra Escaldes a Coll de la Gallina, si disputerà la 20ª frazione della Vuelta di Spagna 2018, che vedrà in scena il penultimo capitolo della corsa iberica a tappe. Solo 97 chilometri ci sono tra Simon Yates (favorito alla vittoria finale) ed il traguardo della penultima ...

RISPOSTA A Galli della LOGGIA/ L'Italia buona c'è - ma certi intellettuali l'hanno tradita : Ieri sul "Corriere DELLA Sera" GALLI DELLA LOGGIA ha scritto che L'Italia è diventato un paese brutto, incivile, in cui la convivenza è divenuta impossibile. La replica di EUGENIO MAZZARELLA(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 06:08:00 GMT)SCUOLA/ GALLI DELLA LOGGIA, quando la realtà è vittima di paternalismo e centralismo, di E. ContuSCUOLA/ Le piccole "storie" che mancano a quella di GALLI DELLA LOGGIA, di G. Sponza

I Fatti Vostri al via dal 10 settembre : Giancarlo MaGalli al timone della nuova edizione con Roberta Morise : Che palinsesto di Rai2 sarebbe senza I Fatti Vostri? Nonostante le polemiche, gli addii e la voglia di Giancalo Magalli di fare altro e di avere altre occasioni, da domani, 10 settembre, sarà al timone del programma quotidiano di Rai2 che andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 11.00, con una nuova edizione. IL CAST della nuova edizione DE I Fatti Vostri Condotto da Giancarlo Magalli, I Fatti Vostri accoglierà Roberta Morise come nuovo volto ...

Galliani e il Monza : 'Io e Berlusconi saremo i Cristiano Ronaldo della C' : C'è un universo calcistico in fermento , attratto dal possibile ritorno nel mondo del calcio di Silvio Berlusconi. Sa cosa mi ha detto ieri? Il potenziale arrivo della coppia Silvio e Adriano sta ...

Berlusconi compra il Monza : vuole il 70%. Galliani : «Noi come i CR7 della Lega Pro» : Il Monza nelle mani di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani? I due ex milanisti pronti a tornare nel mondo del calcio

Basket - Gallinari special guest della decima edizione del Trofeo Lombardia Dynamitick : L’idolo del Basket milanese, in procinto di iniziare la sua seconda stagione tra le fila dei Los Angeles Clippers, domenica parteciperà all’inaugurazione del campo da Basket nel Parco Marinai d’Italia Danilo Gallinari sarà l’ospite speciale della decima edizione del Trofeo Lombardia Dynamitick. Gallinari, a Milano per tagliare il nastro di un playground donato alla città e agli appassionati della palla a spicchi, ...

Gallipoli - smantellata la rete dei pusher nelle zone della movida : 14 arresti. “Vendevano anche a turisti con bambini” : Cocaina, marijuana, hashish, droghe sintetiche. Controllavano indisturbati il tratto costiero di Baia Verde, uno dei più famosi a Gallipoli, spacciando ogni tipo di sostanza e spartendosi il territorio secondo la nazionalità. Quattordici cittadini africani – provenienti da Gambia, Senegal e Mali – sono stati arrestati con questa accusa dalla Squadra mobile di Lecce, coordinata dalla Procura del capoluogo salentino. Altri tre sono ...

Basket - le polemiche sterili contro Gallinari e Belinelli : i “problemi” della Nazionale non sono loro - ma i calendari : Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono tra i cestisti più chiacchierati del momento a causa del no alla Nazionale italiana Danilo Gallinari e Marco Belinelli sono finiti nel mirino delle critiche dopo il diniego alla convocazione in Nazionale da parte di coach Sacchetti. L’Italia dovrà fare a meno dei suoi cestisti NBA, finti come detto nella bufera, tacciati di scarso attaccamento ai colori azzurri. La realtà però è ben diversa, ...

Uova di tartaruga caretta-caretta sulle spiagge di Gallipoli - è iniziata la fase della schiusa - : Chiunque abbia avuto la fortuna di assistere alla schiusa delle Uova sulla spiaggia racconta di uno spettacolo unico. Impossibile descrivere l'emozione che si prova nel vedere queste piccole ...

MotoGp – La Yamaha pronta per Silverstone : le parole di MereGalli alla vigilia del Gp della Gran Bretagna : Maio Meragalli svela lo spirito col quale la Yamaha arriva a Silverstone: le parole del team director alla vigilia del Gp di Gran Bretagna Dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp della Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per un’importante giornata di test, ...

Galli della Loggia - lo Stato manca da sempre - non da 20 anni : Galli della Loggia, lo Stato manca da sempre, non da 20 anni – Ha ragione Galli della Loggia a dire, nell’editoriale sul Corriere della sera di oggi, che – anche nella tragedia di Genova – è tutta colpa dello Stato che ci manca. Peccato che il professore leghi il problema agli ultimi 20 anni. Prima, secondo lui, lo Stato c’era. Secondo i suoi calcoli, è dal ’98 che lo Stato è andato in vacanza. Ma va! Ha una ...

Il primo chef stellato della storia? Si chiamava Apicio e nell’antica Roma cucinava struzzi e pappaGalli : Stravaganti e forse non proprio salutari i piatti di Marco Gavio Apicio erano famosi in tutta Roma, tanto da essere in seguito raccolti e tramandati nel primo ricettario della storia: dal pavone al pappagallo, passando per vini speziati e salse di interiora di pesce, ecco le ricette del primo chef della storia.Continua a leggere

Gallipoli - comune ordina chiusura del Samsara : 20 giorni per smontare il lido della movida : Una ordinanza firmata dalla responsabile del Servizio demanio impone al noto locale noto per le sue mega feste sulla spiaggia di sgomberare entro 20 giorni. Sorpreso lo stesso sindaco della cittadina salentina: "Il dirigente ne risponderà perché contraddice l'iter che l'amministrazione aveva avviato".Continua a leggere