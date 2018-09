Galaxy S7 si aggiorna a metà settembre 2018 | le novità del nuovo firmware

A bruciapelo l’aggiornamento di settembre su Samsung Galaxy S7 no brand Italia (XXS3ERHD) : Riprende il suo naturale corso l'aggiornamento dedicato ai Samsung Galaxy S7 no brand Italia, che ricevono il pacchetto G930FXXS3ERHD con la patch di settembre, CSC G930FITV3ERG2, CHANGELIST 13895453 e date build risalente al 31 agosto. Si tratta della stessa serie firwmare che ha iniziato a diffondersi nel Regno Unito in questi giorni, e che chiaramente non ha niente a che vedere con Android Pie 9.0, essendo basato su Android Oreo 8.0 (visto e ...

Recupera il passo il Samsung Galaxy S7 Wind : aggiornamento nuovo di zecca il 18 settembre : Il Samsung Galaxy S7 Wind viene finalmente aggiornato ad un nuovo firmware. Dopo una periodo piuttosto lungo di sostanziale immobilismo, ecco che l'ex top di gamma 2016 serigrafato per l'operatore arancione riceve un pacchetto che, se pur non è l'ultimissimo previsto per il modello, smuove decisamente le acque. Per lo smartphone di punta di due generazioni fa, il nuovo firmware ora in distribuzione è quello con build XXS2ERH6. La data di ...

Galaxy Note Edge aggiornamento a sorpresa di metà settembre 2018 : A sorpresa Samsung rilascia un aggiornamento firmware per il Galaxy Note Edge a metà settembre 2018: ecco i dettagli sulle novità.Segnaliamo ai possessori italiani di un Samsung Galaxy Note Edge (SM-N915FY) (dispositivo del 2014) che veramente a sorpresa oggi l’azienda coreana ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note Edge aggiornamento a sorpresa di metà settembre 2018: i dettagliSi tratta del firmware ...

Galaxy S8 e S8 Plus : prossimo aggiornamento con Super Slow Motion e Ar Emoji : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus otterranno i video in Super Slow Motion e il supporto alle Ar Emoji con il prossimo aggiornamento firmware entro fine settembre 2018.Dopo la conferma per il Galaxy Note 8 che proprio in queste ultime ore sta ricevendo un aggiornamento firmware in Italia, anche i Galaxy S8 e S8 Plus otterranno il supporto ai video Super Slow Motion e le Ar Emoji.Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere il supporto ai ...

Galaxy Note 8 si aggiorna a metà settembre : Super Slow Motion e Ar Emoji : Samsung ha iniziato in Italia il rilascio di un nuovo aggiornamento firmware a metà settembre 2018 per il Galaxy Note 8: ecco le novità al riguardo.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy Note 8 (SM-N950F) No Brand, quindi non acquistato direttamente da operatore telefonico, che da qualche ora è disponibile un nuovo aggiornamento firmware.Galaxy Note 8 si aggiorna a metà settembre: arrivano i video in Super Slow Motion e le ...

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con AR Emoji e Super Slow-Motion : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus iniziano a ricevere un nuovo aggiornamento software che include le patch di sicurezza di settembre 2018 e porta le AR Emoji e la modalità Super Slow-Motion per la fotocamera. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano con AR Emoji e Super Slow-Motion proviene da TuttoAndroid.

Super fotocamera Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia : aggiornamento di settembre - presto per S8? : Ecco arrivare l'aggiornamento di settembre per il Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia, quello che tanti possessori stavano aspettando per la rivoluzione che apporterà lato fotocamera. Si tratta del pacchetto che dovrebbe introdurre le attesissime AR Emoji ed il Super Slow Motion, funzionalità che dovrebbero approdare anche sul Galaxy S8. Il pacchetto in questione risponde alla serie N950FXXU5CRHA, con CSC N950FOXM5CRHA, CHANGELIST 13688770, ...

Prima alternativa per Samsung Galaxy S7 con l’aggiornamento Android 9.0 : dettagli su LineageOS 16.0 : Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S7 non rientrerà tra gli smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per vie ufficiali. Del resto, dopo aver toccato con mano in poco più di un anno Nougat ed Oreo si tratta di una valutazione che per certi versi ci possa tranquillamente stare da parte del produttore coreano. Insomma, a differenza delle polemiche sollevate da utenti di altri ...

Nuove previsioni sui Samsung Galaxy destinati all’aggiornamento Android Pie il 14 settembre : Uno degli argomenti caldi in ambito smartphone, in questo periodo, si riferisce a quando e quali smartphone appartenenti alla famiglia dei Samsung Galaxy riceveranno l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. La questione è molto interessante, considerando la diffusione dei modelli sicuri di fare questo step, senza dimenticare quello "al limite" che ancora oggi brancolano nell'incertezza, alla luce dell'assenza di comunicazioni ufficiali ...

Aggiornamento XXU1ARH5 colpisce Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia dal 14 settembre : Nonostante il Samsung Galaxy Note 9 brand 3 Italia (insieme a tutti gli altri modelli, serigrafati e non) sia stato commercializzato da pochissimo (per la precisione dal 24 agosto in poi), è già tempo di Aggiornamento per il phablet di ultima generazione, che accoglie il pacchetto contraddistinto dalla patch di sicurezza di agosto, con PDA N960FXXU1ARH5, CSC N960FCKH1ARGD e CHANGELIST 14091311. La release, come spesso accade per i modelli ...

Piomba sul Samsung Galaxy S8 Plus 3 Italia l’aggiornamento di agosto - in attesa di AR Emoji : Si smuovono le cose per il Samsung Galaxy S8 Plus brand 3 Italia: nonostante il ritardo accumulato, non di certo uno scarto trascurabile, l'ex top di gamma marchiato dal noto operatore telefonico, ha iniziato a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di agosto (meglio tardi che mai, il succo del discorso pare essere questo), con firmware G955FXXU3CRGH, contraddistinto da CSC G955FHUI3CRGH, CHANGELIST 14023573 e DATE BUILD risalente ...

Incursione di settembre sul Samsung Galaxy S7 : il nuovo aggiornamento in UK : Impressioni di settembre per il Samsung Galaxy S7, nel senso che l'indimenticato ex top di gamma asiatico sta appena iniziando a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di questo mese, attraverso la serie firmware G930FXXS3ERHD, che ha visto iniziata la propria diffusione a partire dal Regno Unito, come riportato da SamMobile. La patch di settembre è chiamata a correggere nove vulnerabilità critiche all'interno del sistema operativo ...

Galaxy S9 e S9+ si aggiornano a metà settembre 2018 : ecco le novità del firmware : Samsung ha iniziato a rilasciare in Italia un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S9 e S9+ contenenti le più recenti patch di sicurezza di settembre 2018.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S9 (SM-G960F) o di un Galaxy S9 Plus (SM-G965F) che da poche ore l’azienda coreana ha iniziato il rilascio nel nostro paese di un nuovo aggiornamento firmware.Samsung Galaxy S9 e S9 Plus ricevono un nuovo firmware a metà ...

Galaxy Note 8 con il prossimo aggiornamento Super Slow Motion e Ar Emojis : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per il Galaxy Note 8 (non ancora in italia) contenente interessanti novità: video in Super Slow Motion e Ar Emojis.Il prossimo aggiornamento che riceverete sul vostro Samsung Galaxy Note 8 non sarà un semplice upgrade della sicurezza con le più recenti patch rilasciate da Google.Dai primi feedback che abbiamo notato sembra infatti che l’azienda coreana rilascerà alcune ...