Frequenze 5G : TIM - iliad e Vodafone avranno la migliore Copertura : Finito il primo round di assegnazioni delle Frequenze per il 5G, TIM, Vodafone ed iliad avranno maggiore Copertura in Italia Frequenze 5G: TIM, iliad e Vodafone avranno la migliore Copertura Terminata la prima fase di assegnazione, quella più importante dove erano disponibili gli slot che permetteranno ai vari operatori di telefonia di avere una più […]

Frequenze 5G : Grossi investimenti di TIM - iliad bene e poi gli altri : TIM si prende due blocchi della 700MHz ed anche iliad . Ora si aspettano le altre assegnazioni Frequenze 5G: Grossi investimenti di TIM, iliad bene e poi gli altri Dopo l’apertura delle prime buste contenente le offerte per il 5G in Italia dove iliad è riuscita ad accaparrarsi il blocco da 10MHz della banda 700MHz, ecco che […]

TIM riflessiva dopo prima parte asta Frequenze 5G : Teleborsa, - Giornata poco mossa a Piazza Affari per il titolo Telecom Italia, che tratta in ribasso dello 0,30%. Conclusa la prima parte dell'asta per le frequenze 5G messe in gara dal Mise, TIM si ...