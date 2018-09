Frascati Scherma | un altro talento da Jesi | la Rossini

romadailynews

(Di martedì 18 settembre 2018) Roma – Poche settimane fa era stato ufficializzato l’approdo aldi Elena Tangherlini, talentuosa fiorettista proveniente da. Ora il club tuscolano accoglie ufficialmente un’altra giovane e promettente fiorettista che ha compiuto il medesimo ideale percorso dalla società marchigiana a quella del presidente Molinari. Si tratta di Serena, classe 1999 (di un anno più piccola rispetto alla Tangherlini), che due anni fa conquistò l’argento ai mondiali Under 20 e che nella passata stagione ha ottenuto un ottimo piazzamento nella prova di Coppa del Mondo Assoluti a Torino dove si è fermata agli ottavi di finale. «E’ stata una scelta di vita, non solo legata alla– dice l’atleta che fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle – Ho scelto di vivere da sola e di frequentare l’università, quindiè stata la scelta ideale per poter anche ...