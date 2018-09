Francesco rompe il tabù del sesso e risponde ai fedeli | “Il vero amore è appassionato”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 settembre 2018) “La sessualità, il, è un dono di Dio. Niente. È un dono di Dio, un dono che il Signore ci dà. Ha due scopi: amarsi e generare vita. È una passione, è l’appassionato. Il. Così Papaha riposto a braccio a una domanda sulla sessualità rivolta da un gruppo di giovani francesi della diocesi di Grenoble-Vienne ricevuti in udienza in Vaticano. Parole, quelle pronunciate da Bergoglio, che rompono un altroclericale. Quello cioè di non affrontare mai il tema delin modo esplicito, limitandosi sempre a bollarlo come peccato. “L’fra un uomo e una donna – ha affermato il Papa – quando è appassionato, ti porta a dare la vita per sempre. Sempre. E a darla con il corpo e l’anima. Quando Dio ha creato l’uomo e la donna, la Bibbia dice che tutt’e due sono immagine e somiglianza di Dio. Tutti e due, non solo Adamo o solo ...