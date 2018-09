Francesco Chiofalo Lenticchio torna come single dopo la rottura con Selvaggia Roma

Temptation Island Vip : Francesco Chiofalo è uscito dal programma : Francesco Chiofalo ha lasciato Temptation Island Vip Giusto qualche giorno fa sono iniziate le registrazioni della primissima edizione di Temptation Island Vip. Tra i vari tentatori spicca nientepopodimenoche Francesco Chiofalo , il quale ha partecipato l’anno scorso alla versione nip di Temptation Island insieme alla sua attuale ex fidanzata. Tuttavia pare che l’avventura per Francesco Chiofalo nel reality show vip condotto da Simona ...

Temptation Island Vip anticipazioni : Francesco Chiofalo già fuori dai giochi? L’indizio : Temptation Island Vip: Francesco Chiofalo ha lasciato il programma prima del previsto? Il dettaglio che non sfugge Le riprese di Temptation Island Vip sono appena iniziate in Sardegna e già, da alcuni giorni, grazie a foto, video e segnalazioni degli utenti più attivi sui social, alcune interessanti anticipazioni su questa prima edizione sono saltate fuori . […] L'articolo Temptation Island Vip anticipazioni : Francesco Chiofalo già fuori ...

TEMPTATION ISLAND VIP/ Anticipazioni : Francesco Chiofalo già fuori dai giochi? L’indizio : TEMPTATION ISLAND Vip, ecco tutte le ultime Anticipazioni sul reality show che andrà in onda in Sardegna: Francesca Cipriani e Giorgio Alfieri tentatori? La verità(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 09:20:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Francesco Chiofalo probabile tronista. Slitta il trono gay (Trono Classico) : UOMINI e DONNE , ecco le ultime Anticipazioni in vista della prima registrazione del trono classico: salta trono gay dopo i "fallimenti" dei primi due tronisti? Le novità.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 14:47:00 GMT)

Spoiler Uomini e Donne : tra i probabili protagonisti anche Francesco Chiofalo : Uomini e Donne si prepara a tornare su Canale 5 dopo la lunga pausa estiva. A distanza di circa tre mesi dalle chiacchierate scelte degli ultimi tronisti Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro, è grande la curiosità dei telespettatori del programma di conoscere i nuovi protagonisti del Trono Over, Classico e Gay. E, secondo alcuni rumors, sembra che i colpi di scena non m anche ranno a causa dell'assenza di uno dei troni più discussi ...

Temptation Island Vip - Erjona Sulejmani - Francesco Chiofalo tra i single : Il settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha annunciato due single che, a partire dal prossimo 11 settembre 2018, insidieranno l'armonia delle sei coppie che prenderanno parte alla prima edizione di Temptation Island Vip. Ecco i nomi svelati dal magazine diretto dal magazine, diretto da Alfonso Signorini, in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip': La showgirl Melissa Castagnoli, ex storica di Mario ...