Foschi PD | Cinghiali scorazzano perchè Roma con Raggi è sporca

(Di martedì 18 settembre 2018)– “Iscorrazzano perper un motivo molto semplice: con lae i 5 Stelle questa citta’ e’ sempre piu’. Le cronache e le testimonianze dei cittadini segnalano cassonetti stracolmi di ogni tipo di immondizia: il pasto prelibato per iche dalle aree naturali si riversano direttamente nella Capitale. Invece di prendersela come al solito con la Regione, lapensi a pulire la citta’ e soprattutto si muova per indicare le aree del Comune die dell’Area metropolitana in cui realizzare impianti per permettere di chiudere il Piano dei rifiuti della Regione Lazio”. “Tutte le altre province del Lazio lo hanno gia’ fatto, lano. Ed il Piano dei Rifiuti e’ fermo per colpa dei 5 Stelle. Lasi dia una mossa, invece di fare sempre il solito stucchevole scarica barile”. ...