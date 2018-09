Fortnite | svelato il mistero del cubo viola? Nuove skin ed evento in un leak

Svelato Fortnite High Stakes : il misterioso evento e skin Wild Card : Epic Games ha twittato recentemente riguardo un nuovo e misterioso evento di Fortnite chiamato High Stakes . Prenderà il via nei prossimi giorni in Fortnite Battaglia Reale e introdurrà la nuova modalità a tempo Getaway, una nuova serie di sfide ma anche una nuova skin chiamata Wild Card . Guardando l'immagine in molti hanno cominciato ad immaginare di che cosa si possa trattare: rapine o simile magari alla modalità non ufficiale Protect the ...

Fortnite : un leak avrebbe svelato cappelli e decorazioni per i veicoli in arrivo : Mentre continuiamo a proporvi i migliori consigli e trucchi per essere vincenti in Fortnite Battle Royale, ecco spuntare un'interessante notizia che riguarda le possibili nuove opzioni di personalizzazione per il popolare gioco di Epic.Stando a quanto riportato dai colleghi di VG247, secondo Fortnite Intel, all'interno dei file di gioco, si sarebbero rintracciate nuove possibilità di personalizzazione.Nello specifico, sembra che in Fortnite sarà ...