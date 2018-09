Fortnite | scovati alcuni file relativi a Kevin il cubo nell' ultima patch

eurogamer

: Scovati alcuni file relativi a Kevin il cubo nell'ultima patch di #Fortnite - Eurogamer_it : Scovati alcuni file relativi a Kevin il cubo nell'ultima patch di #Fortnite - VG247it : Fortnite: ecco tutte le skin, i dorsi e il deltaplano scovati nei dati della patch 5.41 - -

(Di martedì 18 settembre 2018) Con l'ha ricevuto molti contenuti tra cui le inquietanti skin a tema clown. Ma non finisce qui.Come riportaIntel, sono stati infatti aggiornati iil, che sembrano confermare la teoria dell'evento Loot Lake creata dai fan. La teoria più accreditata ipotizza chesi stia dirigendo verso il Loot Lake e, una volta prosciugato il lago, trasformerà il tutto in un'arena vulcanica.trovatia cartella diinoltre parlano di differenti forme e profondità dell'acqua, come ilWater_Shallow. Talesi trova anche dentro la cartella UniqueMaterials, questo sembrerebbe dare credito alla teoria sopra riportata. E' anche presente ilDestination tra ialè disponibile su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.Read more…