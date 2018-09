Fondi Lega | raggiunto l' accordo | il partito verserà 600 000 euro l' anno

Fondi Lega - pg : confermare condanna a 4 anni e 10 mesi per Belsito - : Secondo il sostituto procuratore, i vertici del Carroccio sapevano dei soldi entrati in maniera illegittima. Intanto, il partito guidato da Matteo Salvini fa sapere di aver depositato il ricorso in ...

Fondi Lega - ricorso in Cassazione : 12.21 I Legali della Lega hanno annunciato di aver "depositato il ricorso in Cassazione" contro la decisione del Riesame di Genova che ha disposto il sequestro dei 49 milioni di euro al Carroccio per la maxi truffa sui rimborsi elettorali. Intanto,al proceso d'appello il pg Zucca ha chiesto la conferma della condanna a 4 anni e 10 mesi per l'ex tesoriere del Carroccio, Belsito.Per il pg "il partito non può essere schermo per atti illeciti"; le ...

Fondi Lega - c'è un accordo con i pm : i soldi su un conto ad hoc? : La soluzione consentirebbe al partito di sopravvivere e di pagare gli stipendi dei dipendenti. Intanto è stato depositato il ricorso in Cassazione.

Fondi Lega - Carroccio presenta ricorso in Cassazione contro il sequestro autorizzato dal Riesame : La Lega ha depositato il ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale del Riesame di Genova, che lo scorso 6 settembre ha confermato la possibilità di sequestrare 49 milioni di euro al Carroccio, soldi ritenuti provento della truffa ai danni dello Stato sui rimborsi elettorali. La mossa, annunciata nei giorni passati, è stata ufficializzata dagli avvocati Giovanni Ponti e Roberto Zingari. I Legali, la scorsa settimana, avevano ...

Fondi Lega - accordo coi pm : ipotesi conto 'ad hoc' per i 49 milioni di euro da sequestrare : Nuovo capitolo nella vicenda dei 49 milioni della Lega : gli avvocati del Carroccio avrebbero raggiunto un accordo con la Procura di Genova per istituire un conto "ad hoc" in cui far confluire ...

Soldi della Lega : pm in Lussemburgo. Tre mesi fa l'inchiesta dell'Espresso sui Fondi offshore : La procura di Genova a caccia dei Soldi delle truffa ai danni dello Stato. Ipotesi di reato è il riciclaggio. Una parte del denaro sarebbe finita nel Granducato e poi fatta rientrare in Italia. E domenica in edicola tutti i trucchi usati dal Carroccio per sparpagliare il tesoro padano Esclusivo: caccia ai Soldi della Lega " I Soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo" Ecco perché la Lega deve restituire i 49 milioni. Lo dicono i giudici" ...

Fondi Lega - Giorgetti : 'Io in Lussemburgo non sono mai stato' - Fontana : 'I pm stanno perdendo tempo' : 'Non so di cosa parlate, continuo a leggere queste cose sui giornali'. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti si allontana a passo svelto dalla conferenza stampa sui campionati europei di scherma ...

Fondi Lega - pm di Genova in Lussemburgo per i 49 milioni/ Ultime notizie - Renzi attacca Salvini : "Ladroni!" : Fondi Lega, pm di Genova in Lussemburgo. Ultime notizie, ipotesi riciclaggio per i famosi 49 milioni di euro spariti dalle casse del carroccio. L'indagine prosegue(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:33:00 GMT)