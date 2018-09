Fondi Lega Nord | rimborso a rate da 600 mila euro all’anno

Fondi Lega : trovato accordo coi giudici - i 49 milioni restituiti in 80 anni : 14:00 - La Lega ha raggiunto l’accordo con la Procura di Genova sulle modalità di esecuzione del sequestro dei 49 milioni di euro. Secondo quanto hanno convenuto i Legali del Carroccio e i magistrati liguri, il partito aprirà un conto ad hoc dal quale saranno prelevati 100.000 euro a bimestre, per un totale di 600.000 euro l’anno fino a quando non sarà estinto il debito con lo Stato di 49 milioni di euro. La via di mezzo è stata trovata per ...

Fondi Lega - accordo con Procura Genova per sequestro 49 milioni/ Prelievi da 600mila € annui su conto ad hoc : Fondi Lega, intesa con pm: conto ad hoc per 49 milioni. Ultime notizie, scartata l'ipotesi rateizzazione: accordo su sequestro dilazionato? La ricostruzione della vicenda.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Fondi Lega - 49 milioni saranno sequestrati 600mila euro l'anno | : Accordo tra il partito e la Procura: il debito sarà saldato nel 2098. Per il sostituto procuratore, che ha chiesto di confermare la condanna per Belsito, i vertici del Carroccio sapevano dei soldi ...

Accordo Lega su restituzione Fondi - Boschi : ci metteranno 80 anni : Roma, 18 set., askanews, - La Lega ha raggiunto un Accordo con la procura di Genova per la restituzione dei 49 milioni di euro che sarebbero stati truffati tra il 2008 al 2010, ottenendo rimborsi ...

Accordo Lega su restituzione Fondi - Boschi : ci metteranno 80 anni : Roma, 18 set., askanews, - La Lega ha raggiunto un Accordo con la procura di Genova per la restituzione dei 49 milioni di euro che sarebbero stati truffati tra il 2008 al 2010, ottenendo rimborsi ...

Fondi Lega - procuratore Cozzi : “600mila euro l’anno. Così il partito restituirà i 49milioni allo Stato” : Il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi ha illustrato le modalità di riscossione da parte dello Stato dei 49 milioni di euro corrispondenti alla truffa sui rimborsi elettorali perpetrata negli anni 2008-2010 ai danni dello Stato, quando il capo del Carroccio era Umberto Bossi, soldi frutto di reato ma usati anche negli anni a seguire da chi ha preso le redini del partito. “Uniformandoci alle procedure seguite in vicende analoghe ...

Fondi Lega - il Carroccio verserà 600mila euro all'anno : Fondi Lega, intesa raggiunta. La procura di Genova ha trovato l'accordo con i Legali della Lega Nord sulle modalità di esecuzione del sequestro della cifra di 49 milioni di euro , che il partito di ...

Accordo Lega-Procura sui 49 milioni della Lega : via al piano di rientro dei Fondi : Le somme necessarie arriveranno in primis dagli introiti dell'attività politica , donazioni di militanti, due per mille e quant'altro, . Nel caso in cui la Lega faticasse a reperirli su questo fronte,...

Fondi Lega - accordo con i pm : via 600mila euro l’anno | Il conto sarà saldato del 2098 : La soluzione, concordata con la procura di Genova, consente al partito di sopravvivere e di pagare gli stipendi dei dipendenti nonostante la restituzione dei 49 milioni di euro. Il Carroccio intanto, ha depositato il ricorso in Cassazione.

Fondi Lega - intesa partito-pm : saranno sequestrati 600mila euro l’anno. Per arrivare a 49 milioni serviranno 82 anni : intesa raggiunta tra la procura di Genova e gli avvocati della Lega Nord sulle modalità di esecuzione dei sequestri dei 49 milioni di euro. saranno sequestrati 100mila euro a bimestre, per un totale di 600mila euro l’anno. Questa è la soglia minima, ma se il partito dovesse incamerare di più, al netto delle spese della gestione ordinaria, la cifra prelevata dalla Procura aumenterebbe. I soldi della Lega verranno messi a disposizione su un conto ...

Accordo Lega-Procura sui 49 milioni della Lega : via al piano di rientro dei Fondi : Matteo Salvini ha confermato il mandato pieno ai Legali Giovanni Ponti e Francesco Zingari, e si è infine concluso l’Accordo tra la Lega e la Procura di Genova sul sequestro da 49 milioni di euro dei fondi del partito. Stamattina gli avvocati del movimento hanno presentato un’istanza, che tecnicamente non si può dire di «rateizzazione», ma di fatto...

Fondi della Lega - trovato l'accordo con la Procura per 600mila euro l'anno : La Lega e la Procura di Genova hanno trovato l' accordo sulle modalità del sequestro di 49 milioni di euro che il Carroccio deve restituire dopo la sentenza dei giudici che accusano il partito di ...

Fondi Lega - sequestro 600mila euro l'anno : ANSA, - GENOVA, 18 SET - Intesa raggiunta tra la procura di Genova e gli avvocati della Lega Nord sulle modalità di esecuzione dei sequestri dei 49milioni di euro. Saranno sequestrati centomila euro a ...

Sequestro Fondi Lega - intesa con procura : 14.16 La procura di Genova e gli avvocati della Lega hanno raggiunto un'intesa sulle modalità di Sequestro dei 49 milioni di euro, Legato al processo per i rimborsi-truffa. Saranno sequestrati 100 mila euro a bimestre, per un totale di 600 mila euro l'anno. I soldi proverranno dall'affitto della sede milanese di via Bellerio e da altri introiti del partito. Acquisiti subito dalla Guardia di Finanza 130 mila euro nella casse. "Non è un accordo, ...