Foligno | al via la Quintanella di Scafali

Martedì nero sulle strade di Foligno : in via Manin lunghe code dopo un incidente : E' stato un Martedì nero sulle strade del folignate. Nella vigilia di Ferragosto sono diversi gli incidenti che si sono registrati ed altrettanti gli interventi degli agenti della polizia municipale. ...

Foligno - capriolo investito in via Arcamone : Dopo "Manolo", Foligno ospitava un altro capriolo di città. Questa volta però la fine per l'ungulato è stata decisamente diversa e quantomai tragica. L'animale, che nella mattinata di martedì 14 ...

Foligno - completata la nuova scuola dell'infanzia Scafali"Corvia : E' un'opera pubblica che ha messo in evidenza tutta una filiera che ha lavorato in maniera impeccabile: la buona politica capace di fare scelte proiettate nel futuro, dipendenti pubblici straordinari ...

Da via Piave a Sant'Eraclio - sarà un giovedì senz'acqua a Foligno : sarà un giovedì senz'acqua per una vasta zona di Foligno. Dall'area est della città , via Piave, via Trasimeno, via Flaminia vecchia etc., fino a tutta Sant'Eraclio, il prossimo 26 luglio prevista l'...