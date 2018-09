Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao 2 | il campione filippino ha accettato la sfida

Blastingnews

(Di martedì 18 settembre 2018) Il confronto di sabato scorso VIDEO era la notte tra sabato e domenica in Italia tra Canelo Alvarez e Gennadij Golovkin era stato definito il match dell'anno. Probabilmente ha segnato la sorpresa dell'anno, con il messicano che ha strappato le tre cinture iridate dei pesi medi alkazako, infliggendogli la prima sconfitta della carriera. Inutile dire il verdetto è stato contestato, un pari sarebbe sembrato più idoneo a rispecchiare il combattimento, una vittoria di misura di GGG non avrebbe fatto urlare allo scandalo. Non siamo d'accordo, invece, con il successo di Canelo al cui merito, però, va attribuito di aver disputato probabilmente il miglior match della carriera. La risonanza mediatica di Canelo vs GGG, però, potrebbe essere presto superara da due combattimenti: il primo è quello che potrebbe vedere di fronte ilmondiale dei pesi massimi versione WBC, ...