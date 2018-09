Flat tax | taglio aliquote Irpef | quanto si risparmierebbe

Tria agli investitori : "Ridurre il carico fiscale sulla classe media - oltre la Flat tax" : MILANO - 'Bisogna andare oltre la flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media'. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rilancia il piano di riduzione del carico fiscale intervenendo al Forum Bloomberg a Milano. 'Siamo ad uno studio molto avanzato - ha spiegato - che ridurrà il carico fiscale ...

Legge di bilancio - vertice a Palazzo Chigi su reddito di cittadinanza - Flat tax e pensioni : A Palazzo Chigi si terrà un vertice, molto probabilmente nella giornata di domani, martedì 18 settembre, dove il presidente Conte e i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini discuteranno principalmente della riforma fiscale, della flat tax, del reddito di cittadinanza e della revisione della Legge Fornero.Continua a Leggere

Con la Flat tax brindano le partite Iva - ma non tutte : Secondo i dati sulle dichiarazioni dei redditi 2018 del Mef, se la proposta della Lega dovesse realizzarsi farebbero festa i...

Con Flat tax di Salvini brindano partite Iva sopra 26mila euro : Roma, 17 set., askanews, - Se siete una partita Iva con un reddito tra i 75 e gli 80 mila euro preparatevi a brindare: con la flat tax al 15% le vostre tasse si dimezzeranno con un risparmio secco di ...

Pensioni e LdB2019 : nuovi dettagli su Q100 dai 62 anni e Flat tax : Questo articolo è stato verificato con: http://www.ansa.it/amp/sito/notizie/economia/2018/09/16/Pensioni-brambilla-i-fondi-per-quota-100-a-62-anni-_9cb16288-d27f-4def-8ebe-8a24152ea462.html https://...

Manovra - oggi vertice Tria-Conte/ Mef avvisa Lega-M5s : “Reddito cittadinanza e Flat tax? Coperta corta” : Per Giovanni Tria la Manovra non sarà una passeggiata. La Coperta è corta per cercare di soddisfare le richieste di Lega e Movimento 5 Stelle, dalla flat tax al reddito di cittadinanza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 12:32:00 GMT)

Flat tax e reddito di cittadinanza : la resa dei conti è vicina : La legge di bilancio è dietro l'angolo e con essa lo è anche il banco di prova per le promesse fatte da Lega e Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, la Flat tax da un lato e il reddito di cittadinanza dall'altro, i due cavalli di battaglia per cui si sta lottando da settimane nella ricerca dei fondi per attuarli.In queste ultime ore c'è stato qualche battibecco tra le fila dei due partiti, perchè il rischio di non riuscire ad introdurre ...

Cottarelli : "Italia resta vulnerabile - duro ridurre il deficit con Flat tax e riforma pensioni" : Per me le cose da fare per far crescere economia sono altre: partirei da riduzione della burocrazia, c'è l'evasione fiscale che obbliga a tenere tasse più alte'. 'Quota 100? Sarebbe bello andare in ...

Alla Cgil non piacciono né la Flat tax né il reddito di cittadinanza : ... perché così non ci sarà un consumo in più, un investimento in più e nessun effetto positivo per l'economia, invece, una grande parte della popolazione continuerà ad immaginarsi e a vivere in ...

Pd - Martina : "Primarie a gennaio 2019" - "Flat tax operazione vergognosa" : Poi tuona contro la politica economica del governo: "Qualche ora fa la Lega ha annunciato l'ennesimo condono fiscale a vantaggio degli evasori, la chiamano 'pace fiscale', ma in realtà sarà l'...

Flat tax - Di Maio avverte Salvini : "Non aiuti i ricchi" : Confronto a distanza tra i due vicepremier sulla manovra. Il leghista: "Reddito di cittadinanza non per stare sul divano" Pensioni, Brambilla: "Minime a 780 euro? Spacchiamo il sistema"