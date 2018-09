Fiorentina | Pioli | ' Dobbiamo affrontare questa sfida con la Samp al massimo'

Fiorentina : Pioli - al massimo con la Samp : ANSA, - FIRENZE, 18 SET - "Tutte le squadre, hanno qualità. Dobbiamo affrontare al massimo questa sfida, veniamo da una prestazione discreta, ma non ottima. La Samp sta bene, viene da due vittorie di ...

Fiorentina - Pioli : 'Non bisogna giocare la prima giornata. Samp? Sa fare male' : Stefano Pioli al San Paolo. Lapresse La decisione di rimandare solo due partite non era piaciuta alla Fiorentina. 'Sarebbe stato meglio non giocare interamente la prima giornata - dice Pioli alla ...

Sampdoria-Fiorentina - Pioli : 'Ci sarà turnover. Gioca Dragowski' : Mercoledì di campionato per la Fiorentina di Stefano Pioli , impegnata al Ferraris contro la Sampdoria , fischio d'inizio alle ore 19.00, nel recupero della prima giornata di Serie A. Voglia di ...

Fiorentina - Pioli : 'Abbiamo tenuto testa al Napoli - ma potevamo essere più precisi e pericolosi' : Una sconfitta, quella contro il Napoli al San Paolo, che lascia l'amaro in bocca a Stefano Pioli. L'allenatore della Fiorentina è soddisfatto nel complesso della prestazione, ma non nasconde di avere ...

Probabili formazioni / Napoli Fiorentina : Pioli ritrova Veretout. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Fiorentina: le Quote e le ultime novità live su moduli e titolari per l’anticipo di stasera al San Paolo (Serie A, 4^ giornata)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:12:00 GMT)

Fiorentina - Pioli : “da Napoli inizia un periodo duro” : “Sicuramente sei partite sono tante, 18 punti a disposizione anche. La classifica sarà più delineata. Saranno 20 giorni impegnativi e importanti per il nostro presente e per il nostro futuro. Dobbiamo pensare una gara alla volta. La prima è la più importante, non so se è la più difficile. Ma vedremo come affrontarla”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli alla vigilia della trasferta di Napoli. Quella ...

Fiorentina - Pioli sfida il Napoli : "Dobbiamo togliergli il possesso palla" : Stefano Pioli ANSA Sei gare in 23 giorni, un inizio di campionato perfetto e il primo vero banco di prova. Dal volto di Pioli traspare la volontà di tornare a vedere all'opera la sua Fiorentina. ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Vittoria sofferta» : FIRENZE - "Una vittoria sofferta, ma siamo stati intelligenti e lucidi. Era facile distrarsi dopo un 6-1 invece siamo rimasti con la testa in partita dimostrando la nostra qualità, soprattutto in ...

Fiorentina - Pioli : 'Un 1-0 sofferto e bellissimo. Chiesa? Il futuro non deve interessare' : Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai viola per 1-0 contro l 'Udinese. SULLA PARTITA - 'Un 1-0 sofferto e bellissimo. E' stato difficile creare ma siamo stati intelligenti e lucidi. Non abbiamo ...

Fiorentina - Pioli : 'Lavoro e divertimento : così cresciamo. Chiesa non pensi al futuro' : Dopo aver vinto una partita 6-1 potevamo essere più leggeri, invece siamo sempre stati sul pezzo e abbiamo dimostrato le nostre qualità" ha spiegato Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport. L'...

La Fiorentina pensa in grande : truppa Pioli a punteggio pieno grazie a “super” Benassi : Benassi trova ancora una volta il gol e la Fiorentina supera di misura l’Udinese proseguendo a punteggio pieno in classifica Dopo la doppietta della prima gara, Benassi ci ha preso gusto ed ha deciso anche l’incontro tra Fiorentina ed Udinese, terminato 1-0 in favore della squadra viola. La truppa di Pioli, con sole due gare disputate dato il rinvio dell’incontro con la Sampdoria, si trova a punteggio pieno a sei punti in ...

Fiorentina-Udinese - adalle 18.00 La Diretta Pioli cerca conferme dopo l'ottimo debutto : E' partito col botto il campionato della Fiorentina: i viola hanno infatti rifilato un sonoro 6-1 al Chievo, risvegliando l'entusiasmo della piazza. Ora gli uomini di Pioli sono attesi da un'altra ...

Fiorentina : Pioli - cavalcare l'entusiasmo : ANSA, - FIRENZE, 1 SET - "Non temo l'entusiasmo derivante dal 6-1 inflitto domenica scors al Chievo. Anzi, dobbiamo approfittarne e cavalcare l'onda, perché ci darà un'ulteriore spinta, nell'attesa ...