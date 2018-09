Fiorentina | Pioli | “al massimo con la Sampdoria”

Fiorentina - Pioli : 'Dobbiamo affrontare questa sfida con la Samp al massimo' : 'Tutte le squadre, hanno qualità. Dobbiamo affrontare al massimo questa sfida, veniamo da una prestazione discreta, ma non ottima. la Samp sta bene, viene da due vittorie di fila, importanti, con otto ...

Fiorentina - Pioli : 'Non bisogna giocare la prima giornata. Samp? Sa fare male' : Stefano Pioli al San Paolo. Lapresse La decisione di rimandare solo due partite non era piaciuta alla Fiorentina. 'Sarebbe stato meglio non giocare interamente la prima giornata - dice Pioli alla ...

Sampdoria-Fiorentina - Pioli : 'Ci sarà turnover. Gioca Dragowski' : Mercoledì di campionato per la Fiorentina di Stefano Pioli , impegnata al Ferraris contro la Sampdoria , fischio d'inizio alle ore 19.00, nel recupero della prima giornata di Serie A. Voglia di ...

Fiorentina - Pioli : 'Abbiamo tenuto testa al Napoli - ma potevamo essere più precisi e pericolosi' : Una sconfitta, quella contro il Napoli al San Paolo, che lascia l'amaro in bocca a Stefano Pioli. L'allenatore della Fiorentina è soddisfatto nel complesso della prestazione, ma non nasconde di avere ...

Probabili formazioni / Napoli Fiorentina : Pioli ritrova Veretout. Quote - ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Napoli Fiorentina: le Quote e le ultime novità live su moduli e titolari per l’anticipo di stasera al San Paolo (Serie A, 4^ giornata)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 13:12:00 GMT)

Fiorentina - Pioli : “da Napoli inizia un periodo duro” : “Sicuramente sei partite sono tante, 18 punti a disposizione anche. La classifica sarà più delineata. Saranno 20 giorni impegnativi e importanti per il nostro presente e per il nostro futuro. Dobbiamo pensare una gara alla volta. La prima è la più importante, non so se è la più difficile. Ma vedremo come affrontarla”. Lo ha detto l’allenatore della Fiorentina Stefano Pioli alla vigilia della trasferta di Napoli. Quella ...

Fiorentina - Pioli sfida il Napoli : "Dobbiamo togliergli il possesso palla" : Stefano Pioli ANSA Sei gare in 23 giorni, un inizio di campionato perfetto e il primo vero banco di prova. Dal volto di Pioli traspare la volontà di tornare a vedere all'opera la sua Fiorentina. ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Vittoria sofferta» : FIRENZE - "Una vittoria sofferta, ma siamo stati intelligenti e lucidi. Era facile distrarsi dopo un 6-1 invece siamo rimasti con la testa in partita dimostrando la nostra qualità, soprattutto in ...

Fiorentina - Pioli : 'Un 1-0 sofferto e bellissimo. Chiesa? Il futuro non deve interessare' : Stefano Pioli , allenatore della Fiorentina , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dai viola per 1-0 contro l 'Udinese. SULLA PARTITA - 'Un 1-0 sofferto e bellissimo. E' stato difficile creare ma siamo stati intelligenti e lucidi. Non abbiamo ...

Fiorentina - Pioli : 'Lavoro e divertimento : così cresciamo. Chiesa non pensi al futuro' : Dopo aver vinto una partita 6-1 potevamo essere più leggeri, invece siamo sempre stati sul pezzo e abbiamo dimostrato le nostre qualità" ha spiegato Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport. L'...

La Fiorentina pensa in grande : truppa Pioli a punteggio pieno grazie a “super” Benassi : Benassi trova ancora una volta il gol e la Fiorentina supera di misura l’Udinese proseguendo a punteggio pieno in classifica Dopo la doppietta della prima gara, Benassi ci ha preso gusto ed ha deciso anche l’incontro tra Fiorentina ed Udinese, terminato 1-0 in favore della squadra viola. La truppa di Pioli, con sole due gare disputate dato il rinvio dell’incontro con la Sampdoria, si trova a punteggio pieno a sei punti in ...

Fiorentina-Udinese - adalle 18.00 La Diretta Pioli cerca conferme dopo l'ottimo debutto : E' partito col botto il campionato della Fiorentina: i viola hanno infatti rifilato un sonoro 6-1 al Chievo, risvegliando l'entusiasmo della piazza. Ora gli uomini di Pioli sono attesi da un'altra ...