Ferrero premia la produttività dei lavoratori con 2 150 euro a testa

Ferrero premia i suoi dipendenti : ?”Oltre 9mila euro in quattro anni” : Aumento del 14% rispetto al contratto scaduto il 30 giugno, 4 mezze giornate di permesso per le visite pediatriche dei figli. Sono solo due due punti fondamentali dell’accordo, "frutto di un dialogo aperto e costruttivo" sottolinea Ferrero in una nota, che interesserà 6mila addetti in Italia.Continua a leggere