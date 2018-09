FERRARI Sprint a Piazza Affari in attesa del Capital Markets Day con la presentazione

DIRETTA FORMULA 1/ F1 streaming video SKY gara live : FERRARI Sprint per battere Hamilton? (Gp Singapore 2018) : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp Singapore 2018 Marina Bay live : vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa asiatica (oggi domenica 16 settembre)(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 12:12:00 GMT)

Sprint di FERRARI - l'utile cresce a 160 milioni. Confermati i target 2018 : MILANO - Conti molto positivi per Ferrari nel secondo trimestre, l'ultimo dell'era Sergio Marchionne, scomparso il 25 luglio scorso. Il cavallino ha chiuso il secondo quarto dell'anno con un utile ...

Fca tenta il rimbalzo in Borsa Sprint di FERRARI - su anche Exor : Avvio positivo per i titoli della galassia Agnelli dopo il disastro di ieri, primo giorno senza Marchionne alla guida. Fca tenta il rimbalzo e apre a +1,2%. Sale anche Ferrari: +2%. In crescita anche Exor Segui su affaritaliani.it