FERRARI PUROSANGUE | IL SUV DI MARANELLO É REALTÀ Ma non chiamatelo Sport Utility Vehicle

FERRARI : ibrido il 60% delle auto in 4 anni. Suv Purosangue “pensato” per la Cina : Il doveroso ricordo di Sergio Marchionne, l’impegno della famiglia Agnelli perché la Ferrari del futuro sia «all’altezza del suo passato», il debutto su un palco d’eccezione per il...

