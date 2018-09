Ferrari presenta la SP1 | prima monoposto da strada | mostro da 810 cavalli

Ferrari Monza Sp1 e Sp2 : presentato l’ultimo sogno di Sergio Marchionne [FOTO] : Le due serie speciali si ispirano a due iconiche Ferrari degli anni ’50 e vantano un V12 da 810 CV Ferrari ha scelto il Capital Markets Day per svelare ad una ristretta cerchia di clienti selezionati due speciali supercar realizzate in serie limitatissima. Battezzate Ferrari Monza Sp1 e Monza Sp2, le due dream car della Casa del Cavallino Rampante si presentano rispettivamente come vetture monoposto e biposto e verranno svelate ...