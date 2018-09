Ferrari | lanceremo Purosangue | entro il 2022 60% di vetture ibride

Ferrari : lanceremo "Purosangue" - non Suv : 12.35 "Per me è impossibile avvicinare la parola Suv a Ferrari. Lo chiameremo 'purosangue' sarà senza dubbio un Ferrari con performance mai vista e lo lanceremo alla fine del piano,nel 2022".Così l'annuncio dell'ad di Ferrari,Camilleri che aggiunge:entro il 2022 il 60% delle nostre autovetture sarà ibrido. Il direttore commerciale marcketing, Galliera,nel presentare il piano annuncia che tra il 2019 e il 2022 saranno lanciati 15 nuovi modelli ...