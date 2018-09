Ferrari | Camilleri | presto il ' Purosangue' | non lo chiamiamo Suv

Ferrari - Camilleri svela i piani fino al 2022 : 60% di supercar ibride e il SUV Purosangue : Il nuovo ad della Ferrari anticipa che la Purosangue rappresenterà qualcosa di mai visto Il nuovo amministratore delegato della Ferrari, Louis Camileri, ha svelato il piano industriale 2018-2022 della Casa del Cavallino Rampante in occasione dell’Investor day che si è svolto a Maranello. Tra le novità più succulenti annunciate da Camilleri ci sarà il tanto chiacchierato SUV o crossover Ferrari che sarà battezzato con l’evocativo nome ...

Ferrari lancerà 15 nuovi modelli tra il 2019 e il 2022. Camilleri : 'Nostri obiettivi ambiziosi' : MARANELLO - La Ferrari lancerà quindici nuovi modelli tra il 2019 e il 2022 nei diversi segmenti. Lo ha detto Enrico Galliera, direttore commerciale marketing di Ferrari. 'I nostri...

Ferrari - Camilleri alza il velo sul piano : 60% vetture ibride entro 2022 : "Sport car, Gran Turismo, Serie speciali, alcune delle quali saranno limitate, e quello che chiamiamo Icona: macchine che saranno in un numero molto limitato e le prime sono la Monza Sp1 e la Monza ...

Ferrari - Camilleri : «Sei auto su dieci ibride entro il 2022. Il Suv non si sposa con il brand - lo chiameremo Purosangue» : MARANELLO- «Aborro sentire la parola Suv nella stessa frase con la parola Ferrari. Non voglio offendere nessuno che usa questo termine con meno fastidio ma in un senso generalmente accettato,...

Ferrari - Camilleri alza il velo sul piano : 60% vetture ibride entro 2022 : "entro la fine del piano stimiamo che circa il 60% delle nostre vetture sarà ibrido". Così Louis Camilleri, il nuovo Amministratore Delegato di Ferrari , durante il Capital Markets Day che annuncia il ...

Ferrari/ Camilleri : entro il 2020 60% di auto con motori ibridi. Ci sarà anche il Suv Purosangue : A Piazza Affari Ferrari brilla in attesa del Capital Markets Day, dove sarà anche presentata la nuova Icona. Attesa per le parole di Camilleri sul Suv Ferrari(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 12:26:00 GMT)

Camilleri : 'Il suv Ferrari si chiamerà Purosangue' : E' una fortuna averlo come ceo perché in sé coniuga una carriera di spicco a capo di alcune delle società quotate in Borsa di maggior successo al mondo insieme a un'approfondita conoscenza e vera ...

Ferrari - Camilleri : "Entro il 2022 il 60% di auto con motori ibridi. In arrivo Purosangue - ma non sarà Suv" : MILANO - Tocca a Louis Camilleri, nuovo amministratore delegato del Cavallino, illustrare il piano industriale 2018-2022 della Ferrari. Appuntamento messo in calendario da tempo. Parlando a Balocco in ...

Ferrari - Camilleri svela strategie Cavallino. Fca : stop trattativa per Magneti Marelli - offerta Kkr non basta : MARANELLO - Si blocca la trattativa tra Fca e il fondo di private equity Kkr per la cessione di Magneti Marelli, la società del gruppo che opera nella componentistica auto Fca vuole almeno 6...

Ferrari svela il piano industriale - l'ad Camilleri al debutto : Maranello, Modena,, 17 set., askanews, - Tutto pronto per il nuovo piano industriale della Ferrari, con l'atteso debutto dell'amministratore delegato Louis Camilleri. Domani, nel nuovo 'Centro stile' ...

Camilleri subito al lavoro per il piano Ferrari : A differenza di Mike Manley, nuovo ad di Fca, subentrato a Sergio Marchionne dopo la presentazione al pubblico del piano industriale al 2022, per Louis Casey Camilleri, da ieri ufficialmente ad di ...

Ferrari - inizia l'era Camilleri. Elkann : ha grande esperienza e talento : Teleborsa, - Ferrari N.V. comunica che l'Assemblea degli Azionisti tenutasi oggi, 7 settembre 2018, ad Amsterdam, ha eletto Louis C. Camilleri amministratore esecutivo di Ferrari. "Con la nomina di ...

Ferrari - l'assemblea degli azionisti nomina Camilleri ad quasi all'unanimità. Elkann : 'Compatti nel costruire il futuro' : l'assemblea degli azionisti Ferrari ha nominato ad Amsterdam il nuovo amministratore delegato Louis Camilleri con un voto quasi all'unanimità: il 98.03%. "Ho l'onore di avere accettato la presidenza ...