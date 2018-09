Ferrari : 15 nuovi modelli e il 60% ibrido - arriva "Purosangue" : Maranello, 18 set., askanews, - Rivoluzione ibrida per la Ferrari , con 15 nuovi modelli in pista di lancio e il suv "Purosangue" come grande novità, ma non chiamatelo suv,. La casa di Maranello ha ...

Fca e Ferrari - in carica i nuovi ad : decolla il dopo-Marchionne : Amsterdam, 6 set., askanews, - Nel paese dei tulipani comincia per Fca e Ferrari la nuova era del dopo-Marchionne . Domani ad Amsterdam nelle assemblee degli azionisti saranno nominati i nuovi ...

Ferrari - chi sono i nuovi vertici Ferrari : Louis Camilleri ad e John Elkann presidente : Studi di economia e business in Inghilterra e in Svizzera , si è laureato a Losanna, , ha lavorato con WR Grace and Company come analista di business, ruolo che ricopre anche all'assunzione in Philip ...