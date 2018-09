Fedez in lacrime : 'Il successo mi ha cambiato - sono una contraddizione vivente' (VIDEO) : Fedez sarà il protagonista assoluto del ritorno in televisione del programma di Maurizio Costanzo, 'L'Intervista', in onda oggi lunedì 17 su Canale 5. Il ragazzo di Rozzano parlerà della sua carriera da rapper, del matrimonio con l'influencer Chiara Ferragni e del figlio Leone, dando spazio anche a pianti di commozione proprio come si vede dalla promo che annuncia l'appuntamento su Canale 5. Fedez a cuore aperto da Maurizio Costanzo Lunedì 17 ...

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Il rapper in lacrime per la moglie e il figlio Leone a cui dedica una canzone : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ: il rapper in lacrime tra le parole della moglie a L'intevista e la canzone dedicata al figlio Leone mentre lei gira il documentario sulla sua vita.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 06:16:00 GMT)

Chiara Ferragni parla delle nozze con Fedez : “Non riuscivo a trattenere le lacrime” : Chiara Ferragni parla dopo il matrimonio con Fedez: “Ero troppo emozionata” Si è celebrato il 1 settembre il matrimonio più atteso dell’anno. Stiamo parlando di quello tra il rapper Fedez e la fashion blogger e imprenditrice Chiara Ferragni. Le nozze non sono andate in onda in televisione ma, tramite i social network, i numerosissimi fan […] L'articolo Chiara Ferragni parla delle nozze con Fedez: “Non riuscivo a ...

Chiara Ferragni e Fedez sposi : lacrime durante il sì : «Non ho bisogno che il mondo mi ami perché ci sei tu» : dal nostro inviato NOTO Chiara Ferragni e Fedez sono marito e moglie. Il social wedding più atteso dell'anno scorre su Instagram dove l'influencer e il rapper si sno appena detti...

Chiara Ferragni e Fedez sposi : lacrime durante il sì : "Non ho bisogno che il mondo mi ami perché ci sei tu" : dal nostro inviato NOTO Chiara Ferragni e Fedez sono marito e moglie. Il social wedding più atteso dell'anno scorre su Instagram dove l'influencer e il rapper si sno appena detti...