Febbre Nilo | morto 74enne a Ferrara

Virus West Nile - allerta in Sardegna/ Ultime notizie - Febbre del Nilo : cacciatori bresciani chiamati in azione : febbre del Nilo, allerta Virus West Nile in Sardegna: aumentano i casi di animali infetti. Stato di pre-allerta nel Lazio, dove tre cavalli sono stati colpiti.

Febbre del Nilo - morta 78enne a Piacenza : 17.00 Ricoverata dal 25 agosto a Piacenza per infezione da Febbre del Nilo, una donna di 78 anni è morta, dopo un peggioramento delle sue condizioni, già gravi al momento dell'ingresso in ospedale. Quattro i casi nel Piacentino: la donna morta è il primo caso in città, seguito da un 60enne inizialmente visitato a Parma, un 20enne di Mortizza e un 80enne di Caorso ricoverato nelle ore scorse.

Febbre del Nilo - morta un'anziana a Piacenza. E il virus arriva anche in Sardegna : La Febbre del Nilo fa registrare una nuova vittima. Si tratta di una donna di 78 anni, che dallo scorso 25 agosto era ricoverata all'ospedale di Piacenza . Le condizioni di salute della donna erano ...

Febbre del Nilo : confermato un caso di positività in Sardegna su un esemplare di cornacchia grigia : È stato confermata dal Centro di Referenza Nazionale di Teramo la positività al virus West Nile di un esemplare di cornacchia grigia abbattuto nel Comune di Porto Torres, in località Monti Li Casi, durante le attività di sorveglianza della malattia messe in campo dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Sassari in collaborazione con il Settore Ambiente della Provincia di Sassari. “Si tratta delle uniche analisi positive riscontrate dal ...

Febbre del Nilo - confermato un nuovo caso : stato confermata dal Centro di Referenza Nazionale di Teramo la positività al virus West Nile di un esemplare di cornacchia grigia abbattuto nel Comune di Porto Torres , in località Monti Li Casi, ...

Febbre del Nilo - comunicato dell'Iss : rischio di trasmissione esteso a tutta la Sardegna : L'Istituto Superiore di Sanita' ha diramato un bollettino nel quale viene riportato che il rischio di trasmissione della Febbre del Nilo riguarderebbe tutta la Sardegna. Il comunicato si basa sui risultati emersi da una serie di analisi relative alle attivita' di sorveglianza verso i virus Usutu e West Nile. Nonostante la preoccupazione sia tangibile, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sassari, tramite il direttore generale Alberto ...

Febbre del Nilo in Europa : decine di vittime - centinaia di infetti anche in Italia : La Romania registra altri 4 morti per le conseguenze della Febbre del Nilo. Il totale delle vittime ora è salito

Febbre Nilo - altri 4 morti in Romania : 23.02 In Romania altri 4 morti per le conseguenze della Febbre del Nilo, con il totale delle vittime che è salito a 21. Le autorità sanitarie precisano che i casi della malattia finora registrati sono oltre 200. In Europa 975 i casi, triplicati in un anno: finora il Paese con il più alto numero di infezioni nell'uomo è l'Italia con 327 casi. Poi, Serbia(213),Grecia (147),Romania (117), Ungheria (96), Francia(11),Austria (8), Croazia (3), ...

Febbre Nilo - un altro caso a Oristano : 11.00 Terzo caso di Febbre del Nilo in Sardegna. Ad Arborea (Oristano) un 70enne è ricoverato in ospedale con il virus del West Nile.Le sue condizioni stanno migliorando. Qualche settimana fa, l'anziano aveva avuto la Febbre alta che non era passata neanche con la terapia antibiotica: da qui il sospetto,poi confermato,che si trattasse di Febbre del Nilo. L'allarme per il virus è esteso anche in Ogliastra.Ieri, a Modena è morto un paziente di ...