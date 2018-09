Farmaci | AssoGenerici | senza brevetto in crescita | 800 milioni di risparmi entro il 2020

meteoweb.eu

Assogenerici. Häusermann: "Sostenibilità e Solidarietà devono marciare insieme". Parte il progetto "Farmacie di Str…

(Di martedì 18 settembre 2018) Curein, sia sul fronte deitradizionali sia nel comparto dei biologici: nel primo semestre dell’anno i prodotti equivalenti hanno assorbito il 22% dei consumi ina. In più,il 2023 andranno in scadenza dimedicinali che determinano una spesa di 3,1 miliardi di euro l’anno. E nel triennio 2018-, con l’arrivo deiequivalenti di diverse molecole in scadenza di, si raggiungerannocumulati superiori a 800di euro. Il focus sui trend di mercato nel primo semestre 2018 è contenuto nei report realizzati dall’Ufficio studi-Ibg e diffusi in occasione dell’Assemblea pubblica – oggi a Roma – dell’associazione che rappresenta le industrie deigenerici e biosimilari in Italia. Nel primo semestre 2018 iequivalenti hanno rappresentato ...